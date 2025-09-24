HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

Club de la Liga 3 reclama por "programación parcializada" de su partido ante Universitario

El Club Unión Santo Domingo de Chachapoyas criticó que se realizara la reprogramación del partido contra la 'U' para un día laborable, lo cual afectaría sus ventas de boletos.

Unión Santo Domingo criticó la reprogramación de su partido contra Universitario por Liga 3. Foto: Unión Santo Domingo
Unión Santo Domingo criticó la reprogramación de su partido contra Universitario por Liga 3. Foto: Unión Santo Domingo

Escándalo en la Liga 3 del fútbol peruano. El Club Unión Santo Domingo manifestó su malestar tras la reprogramación de su partido contra Universitario de Deportes, que estaba programado para este viernes 3 de octubre. El equipo de Chachapoyas emitió un comunicado en el que señalaba que este tipo de situaciones afecta la equidad competitiva de la liga.

Esto se debe a que, a diferencia de equipos como el conjunto crema, que cuenta con “respaldo financiero”, para Unión Santo Domingo su principal ingreso proviene de la venta de entradas en taquilla. Dicho ingreso se vería afectado por el cambio de fecha, ya que el partido se jugará un día laborable, cuando aproximadamente el 90% de la población económicamente activa trabaja en instituciones públicas.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

lr.pe

Club Unión Santo Domingo reclama reprogramación de partido contra Universitario

Mediante un comunicado, el club manifestó su rechazo ante esta medida.

"El Club Unión Santo Domingo informa a la Familia de ‘Los Purtus’ y a la opinión pública en general que muestra su malestar y rechazo por la programación parcializada de nuestro primer partido de cuartos de final, programado para el VIERNES 03 DE OCTUBRE en la ciudad de Chachapoyas, situación que afecta la equidad competitiva en la Liga 3 y que ya fue comunicada a los representantes de la competencia.

A diferencia de los clubes de la capital y de las grandes ciudades del país, con espalda financiera fuerte, para nuestra institución el ingreso en taquilla representa la mayor fuente de recaudación de fondos, lo cual se ve mermado por la programación en un día y horario laborables en una ciudad donde cerca del 90% de personas económicamente activas trabajan para instituciones públicas", se lee en el comunicado.

Comunicado de Unión Santo Domingo

Comunicado de Unión Santo Domingo

comunicado Unión Santo Domingo

comunicado Unión Santo Domingo

PUEDES VER: DT de Fluminense no soportó ser eliminado por Lanús y renunció en vivo: "Se acabó por culpa de las redes sociales"

lr.pe

Programación - Playoffs Cuartos de Final de la Liga 3 2025

Viernes 3 de octubre

  • Santo Domingo vs Universitario (ida) | Hora: 15:00 horas| Estadio: IPD Kuelap – Chachapoyas (reprogramado)

Sábado 4 de octubre

  • Alianza Lima vs Estudiantil CNI (ida)| Hora: 12:00 horas| Estadio: Hugo Sotil Yeren – Lima

Domingo 5 de octubre

  • José María Arguedas vs FBC Melgar (ida)| Hora: 15:00 horas| Estadio: Municipal Los Chankas – Andahuaylas
  • Nacional FBC vs Sport Huancayo (ida)| Hora: 15:00 horas| Estadio: Municipal Juan Carlos Oblitas – Mollendo

Sábado 11 de octubre

  • Sport Huancayo vs Nacional FBC (vuelta)| Hora: 11:00 horas| Estadio: IPD Huancayo

Domingo 12 de octubre

  • CNI vs Alianza Lima (vuelta)| Hora: 15:00 horas| Estadio: Max Augustín – Iquitos
  • FBC Melgar vs José María Arguedas (vuelta)| Hora: 14:00 horas| Estadio: CAR FBC Melgar – Arequipa

Lunes 13 de octubre

  • Universitario vs Santo Domingo (vuelta)| Hora: 11:00 horas| Estadio: Campo Mar ‘U’ Campo 1 – Lima
Notas relacionadas
Canal confirmado de Universitario contra Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado de Universitario contra Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Ángel Comizzo categórico sobre un posible fichaje de Ruidíaz por Alianza Lima y contesta a pedido de Farfán: "Tiene tatuada la camiseta"

Ángel Comizzo categórico sobre un posible fichaje de Ruidíaz por Alianza Lima y contesta a pedido de Farfán: "Tiene tatuada la camiseta"

LEER MÁS
Álex Valera golea en el mercado peruano: atacante de Universitario es el mejor cotizado de la Liga 1 2025

Álex Valera golea en el mercado peruano: atacante de Universitario es el mejor cotizado de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Canal confirmado de Universitario contra Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado de Universitario contra Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Ángel Comizzo categórico sobre un posible fichaje de Ruidíaz por Alianza Lima y contesta a pedido de Farfán: "Tiene tatuada la camiseta"

Ángel Comizzo categórico sobre un posible fichaje de Ruidíaz por Alianza Lima y contesta a pedido de Farfán: "Tiene tatuada la camiseta"

LEER MÁS
Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

LEER MÁS
Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

LEER MÁS
‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: "Te voy a pegar afuera"

‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: "Te voy a pegar afuera"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Dina Boluarte miente: Covid-19 no provocó "más de 2 millones de fallecidos" en el Perú

¿Es feriado HOY 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

Fútbol Peruano

Canal confirmado de Universitario contra Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ángel Comizzo categórico sobre un posible fichaje de Ruidíaz por Alianza Lima y contesta a pedido de Farfán: "Tiene tatuada la camiseta"

Álex Valera golea en el mercado peruano: atacante de Universitario es el mejor cotizado de la Liga 1 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte miente: Covid-19 no provocó "más de 2 millones de fallecidos" en el Perú

Katy Ugarte evita responder sobre reforma de AFP y censura al ministro de Justicia

Juicio de Susana Villarán: Jorge Barata declararía en audiencia oral por presuntos aportes a exalcaldesa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota