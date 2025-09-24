Club de la Liga 3 reclama por "programación parcializada" de su partido ante Universitario

Escándalo en la Liga 3 del fútbol peruano. El Club Unión Santo Domingo manifestó su malestar tras la reprogramación de su partido contra Universitario de Deportes, que estaba programado para este viernes 3 de octubre. El equipo de Chachapoyas emitió un comunicado en el que señalaba que este tipo de situaciones afecta la equidad competitiva de la liga.

Esto se debe a que, a diferencia de equipos como el conjunto crema, que cuenta con “respaldo financiero”, para Unión Santo Domingo su principal ingreso proviene de la venta de entradas en taquilla. Dicho ingreso se vería afectado por el cambio de fecha, ya que el partido se jugará un día laborable, cuando aproximadamente el 90% de la población económicamente activa trabaja en instituciones públicas.

Mediante un comunicado, el club manifestó su rechazo ante esta medida.

"El Club Unión Santo Domingo informa a la Familia de ‘Los Purtus’ y a la opinión pública en general que muestra su malestar y rechazo por la programación parcializada de nuestro primer partido de cuartos de final, programado para el VIERNES 03 DE OCTUBRE en la ciudad de Chachapoyas, situación que afecta la equidad competitiva en la Liga 3 y que ya fue comunicada a los representantes de la competencia.

A diferencia de los clubes de la capital y de las grandes ciudades del país, con espalda financiera fuerte, para nuestra institución el ingreso en taquilla representa la mayor fuente de recaudación de fondos, lo cual se ve mermado por la programación en un día y horario laborables en una ciudad donde cerca del 90% de personas económicamente activas trabajan para instituciones públicas", se lee en el comunicado.

Comunicado de Unión Santo Domingo

Programación - Playoffs Cuartos de Final de la Liga 3 2025

Viernes 3 de octubre

Santo Domingo vs Universitario (ida) | Hora: 15:00 horas| Estadio: IPD Kuelap – Chachapoyas (reprogramado)

Sábado 4 de octubre

Alianza Lima vs Estudiantil CNI (ida)| Hora: 12:00 horas| Estadio: Hugo Sotil Yeren – Lima

Domingo 5 de octubre

José María Arguedas vs FBC Melgar (ida)| Hora: 15:00 horas| Estadio: Municipal Los Chankas – Andahuaylas

Nacional FBC vs Sport Huancayo (ida)| Hora: 15:00 horas| Estadio: Municipal Juan Carlos Oblitas – Mollendo

Sábado 11 de octubre

Sport Huancayo vs Nacional FBC (vuelta)| Hora: 11:00 horas| Estadio: IPD Huancayo

Domingo 12 de octubre

CNI vs Alianza Lima (vuelta)| Hora: 15:00 horas| Estadio: Max Augustín – Iquitos

FBC Melgar vs José María Arguedas (vuelta)| Hora: 14:00 horas| Estadio: CAR FBC Melgar – Arequipa

Lunes 13 de octubre