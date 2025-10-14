Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Se viene un partidazo por las semifinales de la Copa AUF de Uruguay entre Defensor Sporting y Peñarol. Ambos equipos llegan con una buena racha de victorias, aunque con algunos tropiezos en el camino. A pesar de ello, los hinchas esperan disfrutar de un gran encuentro entre ambos conjuntos. El partido podrá seguirse en territorio peruano a través de la señal de Disney+. Además, también podrás vivirlo mañana desde las 7:00 p.m. (hora peruana) aquí, en La República Deportes.

Para Defensor, esta será una nueva oportunidad de disputar la final del torneo, instancia en la que ya se consagró campeón en las tres primeras ediciones. Por su parte, Peñarol nunca ha llegado a una final de la Copa Uruguay, habiendo quedado en semifinales en 2022 y 2023, y ausente en la edición 2024. El equipo que avance en esta llave se enfrentará al ganador del duelo entre Racing y Plaza Colonia, el cual se disputará en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.

¿A qué hora juegan Defensor Sporting vs Peñarol por la Copa AUF?

El encuentro se podrá seguir desde las 7.00 p.m (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado los horarios para otros países.

Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Uruguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Brasil: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Ecuador: 7:00 p.m.

¿Dónde ver Defensor Sporting vs Peñarol por la Copa AUF?

El encuentro se podrá seguir a través de Disney+, que ofrecerá la cobertura de este partidazo. Sin embargo, también tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes.

Argentina: Disney+, GolTV Latinoamérica

Disney+, GolTV Latinoamérica Bolivia: Disney+, GolTV Latinoamérica

Disney+, GolTV Latinoamérica Brasil: Disney+ Premium Brazil

Disney+ Premium Brazil Chile: Disney+, GolTV Latinoamérica

Disney+, GolTV Latinoamérica Colombia: Disney+ Premium Sur, GolTV Latinoamérica

Disney+ Premium Sur, GolTV Latinoamérica Ecuador: Disney+ Premium Sur, GolTV Latinoamérica

Disney+ Premium Sur, GolTV Latinoamérica Paraguay: Disney+

Disney+ Perú: Disney+, GolTV Latinoamérica

Disney+, GolTV Latinoamérica Uruguay: Disney+, GolTV Latinoamérica, VTV+

Disney+, GolTV Latinoamérica, VTV+ Venezuela: Disney+ Premium Sur, Inter, GolTV Latinoamérica

Jugadores a seguir para el Defensor Sporting vs Peñarol

Aunque aún falta confirmar las alineaciones que presentarán ambos entrenadores, considerando además que se encuentran en la recta final del Campeonato Uruguayo, destaca el buen momento de Lucas Agazzi en Defensor y la posible presencia de Leonardo Fernández, quien podría tener minutos en este duelo ya que no podrá jugar el domingo por el Torneo Clausura ante Wanderers debido a una acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Por la fecha 11 del Torneo Clausura, ambos equipos tuvieron acción el pasado sábado: Peñarol igualó 2-2 ante Miramar Misiones en el estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, mientras que Defensor Sporting perdió 1-0 en su visita a Cerro.