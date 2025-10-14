HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?
¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     ¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     ¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     
Deportes

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Defensor Sporting y Peñarol se enfrentarán en las semifinales de la Copa AUF de Uruguay, buscando un lugar en la final. El partido se jugará en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Peñarol vs Defensor Sporting EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR
Peñarol vs Defensor Sporting EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR

Se viene un partidazo por las semifinales de la Copa AUF de Uruguay entre Defensor Sporting y Peñarol. Ambos equipos llegan con una buena racha de victorias, aunque con algunos tropiezos en el camino. A pesar de ello, los hinchas esperan disfrutar de un gran encuentro entre ambos conjuntos. El partido podrá seguirse en territorio peruano a través de la señal de Disney+. Además, también podrás vivirlo mañana desde las 7:00 p.m. (hora peruana) aquí, en La República Deportes.

Para Defensor, esta será una nueva oportunidad de disputar la final del torneo, instancia en la que ya se consagró campeón en las tres primeras ediciones. Por su parte, Peñarol nunca ha llegado a una final de la Copa Uruguay, habiendo quedado en semifinales en 2022 y 2023, y ausente en la edición 2024. El equipo que avance en esta llave se enfrentará al ganador del duelo entre Racing y Plaza Colonia, el cual se disputará en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.

PUEDES VER: Liga 1 confirmó el partido Sporting Cristal vs Universitario para el jueves 23 de octubre pese a oposición de la 'U'

lr.pe

¿A qué hora juegan Defensor Sporting vs Peñarol por la Copa AUF?

El encuentro se podrá seguir desde las 7.00 p.m (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado los horarios para otros países.

  • Perú: 7:00 p.m.
  • Uruguay: 9:00 p.m.
  • Argentina: 9:00 p.m.
  • Chile: 9:00 p.m.
  • Paraguay: 9:00 p.m.
  • Brasil: 9:00 p.m.
  • Bolivia: 8:00 p.m.
  • Venezuela: 8:00 p.m.
  • Colombia: 7:00 p.m.
  • Ecuador: 7:00 p.m.

¿Dónde ver Defensor Sporting vs Peñarol por la Copa AUF?

El encuentro se podrá seguir a través de Disney+, que ofrecerá la cobertura de este partidazo. Sin embargo, también tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes.

  • Argentina: Disney+, GolTV Latinoamérica
  • Bolivia: Disney+, GolTV Latinoamérica
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil
  • Chile: Disney+, GolTV Latinoamérica
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, GolTV Latinoamérica
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, GolTV Latinoamérica
  • Paraguay: Disney+
  • Perú: Disney+, GolTV Latinoamérica
  • Uruguay: Disney+, GolTV Latinoamérica, VTV+
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur, Inter, GolTV Latinoamérica

PUEDES VER: Carlos Galván fulmina a Martín Demichelis tras rumores que lo ponen como DT de la selección peruana: “Abrió la boca de más”

lr.pe

Jugadores a seguir para el Defensor Sporting vs Peñarol

Aunque aún falta confirmar las alineaciones que presentarán ambos entrenadores, considerando además que se encuentran en la recta final del Campeonato Uruguayo, destaca el buen momento de Lucas Agazzi en Defensor y la posible presencia de Leonardo Fernández, quien podría tener minutos en este duelo ya que no podrá jugar el domingo por el Torneo Clausura ante Wanderers debido a una acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Por la fecha 11 del Torneo Clausura, ambos equipos tuvieron acción el pasado sábado: Peñarol igualó 2-2 ante Miramar Misiones en el estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, mientras que Defensor Sporting perdió 1-0 en su visita a Cerro.

Notas relacionadas
Peñarol pasa a las semifinales tras ganarle 2-1 a Tacuarembó por la Copa AUF Uruguay 2025

Peñarol pasa a las semifinales tras ganarle 2-1 a Tacuarembó por la Copa AUF Uruguay 2025

LEER MÁS
Nacional perdió 1-2 contra Plaza Colonia y quedó eliminado de la Copa AUF Uruguay en octavos de final

Nacional perdió 1-2 contra Plaza Colonia y quedó eliminado de la Copa AUF Uruguay en octavos de final

LEER MÁS
Peñarol venció sobre la hora a Liverpool y clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Peñarol venció sobre la hora a Liverpool y clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Bolivia y su curioso análisis sobre Rusia tras perder por goleada en amistoso: "Tendría grandes posibilidades en Sudamérica"

DT de Bolivia y su curioso análisis sobre Rusia tras perder por goleada en amistoso: "Tendría grandes posibilidades en Sudamérica"

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

LEER MÁS
Giancarlo Granda dice que ya no apoyará marcha del 15 de octubre y usuario le responde: "¿Ya acabó la delincuencia?"

Giancarlo Granda dice que ya no apoyará marcha del 15 de octubre y usuario le responde: "¿Ya acabó la delincuencia?"

LEER MÁS
Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

LEER MÁS
Carlos Galván fulmina a Martín Demichelis tras rumores que lo ponen como DT de la selección peruana: “Abrió la boca de más”

Carlos Galván fulmina a Martín Demichelis tras rumores que lo ponen como DT de la selección peruana: “Abrió la boca de más”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 14 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Precio del dólar en Perú HOY, martes 14 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Denisse Miralles juró como nueva ministra de Economía y Finanzas del gobierno de José Jerí

Deportes

Los 10 jugadores convocados por Manuel Barreto que no tuvieron minutos ante Chile y buscarán su revancha en amistosos de noviembre

Mundial 2026 de la FIFA: las 28 selecciones clasificadas tras la fecha FIFA de eliminatorias de octubre

La alineación de Alianza Lima que probó Néstor Gorosito, con Jesús Castillo y sin Guillermo Viscarra, para enfrentar a Sport Boys

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

César Díaz es el nuevo ministro de Defensa del gabinete de José Jerí

¿Quién es Ernesto Álvarez Miranda, nuevo primer ministro del Gabinete de José Jerí?

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente toma juramento de nuevos ministros

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025