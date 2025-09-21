HOYSuscripcion LR Focus

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 21 de septiembre 2025: ganadores y premios de todas las carreras del INH

Disfruta este domingo de la transmisión online del 5y6 directamente desde el Hipódromo La Rinconada. Revisa en tiempo real los ganadores del reconocido juego hípico y accede a los resultados y clasificaciones finales de las 12 carreras programadas para hoy.

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH
Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH

La jornada número 36 del año se llevará a cabo este domingo 21 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada, iniciando a la 1:00 p. m. con transmisión EN VIVO del INH. Las 12 carreras del día podrán seguirse en vivo a través del canal TVES y del canal oficial de YouTube.

A partir de las 3:30 p. m. se publicarán los resultados del 5y6, junto con el orden oficial de llegada. Las plataformas del INH en X y Facebook también compartirán todos los detalles. En esta cobertura especial de La República podrás mantenerte informado en tiempo real de todo lo que ocurra en esta destacada cita hípica.

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 21 de septiembre: ganadores de las carreras vía INH

10:00
21/9/2025

La Rinconada EN VIVO: ¿a qué hora inicia la carrera de caballos?

La carrera de la Rinconada de hoy, 21 de septiembre, iniciará a partir de las 12:15 p. m., según horario de Venezuela. Revisa con La República los ganadores vía INH.

09:03
21/9/2025

Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos?

- Televisión: TVES y Meridiano TV

- YouTube: INH TV y TVES.

PUEDES VER: Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

lr.pe

Resultados 5y6 La Rinconada del 21 de septiembre: ganadores de las carreras de caballos

Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:

  • Primera no válida: -
  • Segunda no válida: -
  • Tercera no válida: -
  • Cuartas no válida: -
  • Quinta no válida: -
  • Sexta no válida: -
  • Primera válida: -
  • Segunda válida: -
  • Tercera válida: -
  • Cuarta válida: -
  • Quinta válida: -
  • Sexta válida: -

Inscritos La Rinconada del 21 de septiembre: caballos y jinetes de las carreras

Consulta el siguiente enlace (https://files.fm/u/ua7fdb2vks) para acceder al PDF con la lista completa de ejemplares inscritos en La Rinconada. Este archivo incluye información detallada sobre la jornada hípica: número y nombre de los caballos, montos en premios, características de cada carrera, tipos de apuesta, distancias a cubrir, entrenadores participantes y otros datos importantes.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?

  • Televisión: TVES y Meridiano TV
  • YouTube: INH TV y TVES.
