Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 21 de septiembre 2025: ganadores y premios de todas las carreras del INH

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH

La jornada número 36 del año se llevará a cabo este domingo 21 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada, iniciando a la 1:00 p. m. con transmisión EN VIVO del INH. Las 12 carreras del día podrán seguirse en vivo a través del canal TVES y del canal oficial de YouTube.

A partir de las 3:30 p. m. se publicarán los resultados del 5y6, junto con el orden oficial de llegada. Las plataformas del INH en X y Facebook también compartirán todos los detalles. En esta cobertura especial de La República podrás mantenerte informado en tiempo real de todo lo que ocurra en esta destacada cita hípica.

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 21 de septiembre: ganadores de las carreras vía INH 10:00 La Rinconada EN VIVO: ¿a qué hora inicia la carrera de caballos? La carrera de la Rinconada de hoy, 21 de septiembre, iniciará a partir de las 12:15 p. m., según horario de Venezuela. Revisa con La República los ganadores vía INH. 09:03 Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos? - Televisión: TVES y Meridiano TV - YouTube: INH TV y TVES.

Resultados 5y6 La Rinconada del 21 de septiembre: ganadores de las carreras de caballos

Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:

Inscritos La Rinconada del 21 de septiembre: caballos y jinetes de las carreras

Consulta el siguiente enlace (https://files.fm/u/ua7fdb2vks) para acceder al PDF con la lista completa de ejemplares inscritos en La Rinconada. Este archivo incluye información detallada sobre la jornada hípica: número y nombre de los caballos, montos en premios, características de cada carrera, tipos de apuesta, distancias a cubrir, entrenadores participantes y otros datos importantes.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?