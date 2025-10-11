The Strongest vs Jorge Wilstermann EN VIVO: horario y canal TV para ver el partido de Copa Paceña 2025
¿Dónde ver The Strongest vs Jorge Wilstermann? Revisa los horarios y canales para seguir la transmisión del partido por la fecha 10 de la Copa Paceña 2025.
¿A qué hora empieza el The Strongest vs Jorge Wilstermann en vivo? Ambos equipos se enfrentarán este domingo 12 de octubre, a partir de las 7.30 p. m. (hora boliviana), por la décima jornada de la Copa Paceña 2025. La transmisión del compromiso estará a cargo de la señal de Futbolcanal; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.
Banner del The Strongest vs Jorge Wilstermann por la Copa Paceña 2025. Foto: Twitter/The Strongest
Horario del The Strongest vs Jorge Wilstermann
Según la hora boliviana, el duelo The Strongest vs Jorge Wilstermann se disputará desde las 7.30 p. m. en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.
- Bolivia: 7.30 p. m.
- México: 5.30 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.
- Venezuela, Chile y Paraguay: 7.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay: 8.30 p. m.
- España: 12.30 a. m. (lunes 20 de mayo).
¿Qué canal transmite The Strongest vs Jorge Wilstermann?
La transmisión del Jorge Wilstermann vs Bolívar estará a cargo del canal 55 (Futbolcanal) de Entel Bolivia. Puedes sintonizar esta señal activando los paquetes futboleros desde la página web de Entel TV.
¿Cómo ver The Strongest vs Jorge Wilstermann ONLINE?
Si no quieres perderte el The Strongest vs Jorge Wilstermann por internet, ingresa a la página web de Entel TV y activar alguno de sus planes. En caso de que no tengas acceso, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.
Historial de The Strongest vs Jorge Wilstermann
Así quedaron los cinco últimos partidos entre The Strongest y Jorge Wilstermann entre la liga boliviana y Copa Paceña
- Jorge Wilstermann 1-2 The Strongest | 20.07.25 | Liga Profesional Boliviana
- The Strongest 2-1 Jorge Wilstermann | 21.11.24 | Liga Profesional Boliviana
- Jorge Wilstermann 0-0 The Strongest | 19.05.24 | Liga Profesional Boliviana
- The Strongest 0-2 Jorge Wilstermann | 10.12.23 | Copa Paceña
- Jorge Wilstermann 1-1 The Strongest | 01.12.23 | Liga Profesional Boliviana.