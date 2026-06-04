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La selección de Francia dejó muchas dudas en su amistoso frente a Costa de Marfil y cayó 1-2 en Nantes

Con Kylian Mbappé en el ataque, el Gallo no pudo en casa contra los africanos y fue doblegado en este primer amistoso premundialista.

Kylian Mbappé lucha contra la marca de los africanos.
Kylian Mbappé lucha contra la marca de los africanos. | AFP
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Francia, una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial Norteamérica 2026, se vio sorprendida en su primer amistoso de preparación y sufrió un duro revés frente a Costa de Marfil en Nantes (1-2).

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Con Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Michael Olise y demás habituales titulares, el cuadro galo se vio sorprendido por un elenco africano que busca dar la sorpresa en esta cita mundialista. Rayan Cherki (45’) se encargó de abrir el marcador para los locales, a poco de concluir la primera mitad, lo que desató la euforia de más de 35.000 espectadores en el Stade de la Beaujoire.

Para el complemento, ambas selecciones realizaron varias variantes, hasta que Guéla Doué (53’), hermano de Désiré Doué, reciente ganador de la Champions League con el PSG y seleccionado francés, decretó el empate parcial.

Esto generó que los “Elefantes” dominaran las acciones y manejaron de mejor manera la pelota, hasta que el desequilibrio llegó como un balde de agua fría sobre el final del compromiso ante una Francia que no mostraba reacción.

Doué fue decisivo en la remontada al lanzar un centro preciso casi al corazón del área, donde apareció Amad Diallo (84’) para rematar de derecha y vencer la resistencia de Mike Maignan, quien, pese a la estirada, no pudo evitar el 1-2 final.

El próximo amistoso de la selección francesa será este lunes en el Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy y luego partirá rumbo a Estados Unidos para su debut mundialista frente a Senegal en el MetLife Stadium el 16 de junio.

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