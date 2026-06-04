La selección peruana enfrenta a Haití en el tercer amistoso de la era Mano Menezes

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La era Mano Menezes continúa con su tercer amistoso y este miércoles, ante Haití en el NU Stadium, casa del Inter Miami, buscará su primera victoria (7.00 p. m.) frente a un rival que vuelve a una cita mundialista luego de 52 años.

Luego de dos intentos fallidos frente a Senegal (2-0) y Honduras (2-2) en marzo pasado, esta noche, contra el elenco caribeño, el estratega brasileño realizará algunas variantes y, ante la ausencia por lesión de Álex Valera, Jhonny Vidales ocupará su lugar en el 4-3-3.

El arco seguirá cubierto por Pedro Gallese; en la parte defensiva apostará por Oliver Sonne como lateral derecho, Renzo Garcés y Alfonso Barcos como centrales, y dejará a Marcos López por la banda izquierda. En el mediocampo, Erick Noriega ocupará el rol de volante central, con André Carrillo y Jairo Concha más adelantados. Jairo Vélez y Kenji Cabrera se ubicarán como extremos, mientras que el ‘9’ será Vidales.

“Estamos en el segundo pasaje del proceso que empezamos en París. Vamos a continuar caminando en esa dirección. Tuvimos dos entrenamientos, hoy tendremos el tercero más para el reconocimiento de la cancha. Todos están muy empeñosos y abiertos para nuevas informaciones. Estamos controlando la cantidad para no llenarlos de tanta información al mismo tiempo porque si no los confundimos. Las sensaciones son muy buenas”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

Por otro lado, también se anticipó a lo que será el próximo compromiso contra España el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

“Para esta segunda fecha, acordamos con España poder hacer 11 cambios en tres ventanas. Con 11 cambios tienes una posibilidad muy buena de usar más jugadores”, remarcó.

El último antecedente entre ambas selecciones fue el 4 de junio del 2016 en la Copa América Centenario. El único gol del encuentro lo marcó Paolo Guerrero para el triunfo nacional.