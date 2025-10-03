HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Deportes

Compañero de Erling Haaland revela gusto culposo del goleador: "Veía 'Hannah Montana' sin avergonzarse"

Uno de sus antiguos compañeros en la selección de Noruega sorprendió al mencionar algunos de los secretos mejor guardados que tiene goleador del Manchester City.

Erling Haaland es una de las estrellas del Manchester City. Foto: composición LR/Disney/Manchester City
Erling Haaland es una de las estrellas del Manchester City. Foto: composición LR/Disney/Manchester City

Erling Haaland se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo gracias a sus destacadas actuaciones con la camiseta del Manchester City de Inglaterra. Si bien los aficionados suelen disfrutar con sus apariciones goleadoras cada fin de semana, hace poco uno de sus excompañeros sorprendió al revelar una de las facetas poco conocidas del delantero de la selección noruega.

Magnus Lundal, que actualmente disputa la cuarta división del balompié noruego, fue compañero del 'Androide' durante su paso por la selección sub-16 del país nórdico. En esta etapa, compartieron vestuario y, además, fueron compañeros de cuarto.

PUEDES VER: Barcelona reportó que Lamine Yamal se volvió a lesionar tras derrota con el PSG en Champions League: 'Molestias en el pubis'

lr.pe

Erling Haaland y su gusto por 'Hannah Montana'

Durante una entrevista con el medio The Sun, Lundal brindó detalles de la convivencia que tuvo con el joven Erling Haaland; en ese sentido, no dudó en calificar al espigado artillero de 25 como "una persona encantadora y divertida". Lo que más llamó la atención fue el gusto que tiene la estrella del City por la famosa serie 'Hannah Montana'.

"Veía Hannah Montana sin avergonzarse y se reía mucho (...) Erling es una persona encantadora y fue divertidísimo compartir habitación con él", reveló.

Por otra parte, se pudo conocer otro de los secretos del noruego: su debilidad por las golosinas. 'Una vez, entré al ascensor, tarde para un entrenamiento, y allí estaba Haaland pidiendo que lo cerraran rápido, antes de que los entrenadores lo vieran con una bolsa de ositos de goma'', agregó.

Erling Haaland es uno de los máximos goleadores del Manchester City en la temporada. Foto: Manchester City

Erling Haaland es uno de los máximos goleadores del Manchester City en la temporada. Foto: Manchester City

PUEDES VER: No solo fue Australia: Bolivia le arrebata promesa del fútbol español a Perú y lo convoca para la fecha FIFA

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Erling Haaland?

El próximo partido de Erling Haaland será el domingo 5 de octubre contra el Brentford por la séptima jornada de la Premier League. Luego de este cotejo, el atacante se sumará a la selección de Noruega para afrontar el duelo con Israel por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

Notas relacionadas
¿Sonríe el fútbol? La impactante foto que subió Lionel Messi que ilusiona a los hinchas con verlo ganar el Mundial 2026

¿Sonríe el fútbol? La impactante foto que subió Lionel Messi que ilusiona a los hinchas con verlo ganar el Mundial 2026

LEER MÁS
Fútbol brasileño alista reformas para el 2026: cambiará calendario del Brasileirao e implementará medidas de la Premier League

Fútbol brasileño alista reformas para el 2026: cambiará calendario del Brasileirao e implementará medidas de la Premier League

LEER MÁS
Felipe Chávez y la reacción que reafirmaría su compromiso con la selección peruana tras ser convocado

Felipe Chávez y la reacción que reafirmaría su compromiso con la selección peruana tras ser convocado

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

Ricardo Gareca deja firme respuesta sobre si Álex Valera debería ser el '9' titular de Perú para el proceso 2026: "Quiero ser prudente"

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

LEER MÁS
Federación chilena da mala noticia a hinchas de la selección peruana: amistoso se jugará solo con público local

Federación chilena da mala noticia a hinchas de la selección peruana: amistoso se jugará solo con público local

LEER MÁS
Reimond Manco critica lista de convocados de Manuel Barreto a la Selección Peruana: “No es un club para probar jugadores”

Reimond Manco critica lista de convocados de Manuel Barreto a la Selección Peruana: “No es un club para probar jugadores”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Deportes

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025