Erling Haaland se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo gracias a sus destacadas actuaciones con la camiseta del Manchester City de Inglaterra. Si bien los aficionados suelen disfrutar con sus apariciones goleadoras cada fin de semana, hace poco uno de sus excompañeros sorprendió al revelar una de las facetas poco conocidas del delantero de la selección noruega.

Magnus Lundal, que actualmente disputa la cuarta división del balompié noruego, fue compañero del 'Androide' durante su paso por la selección sub-16 del país nórdico. En esta etapa, compartieron vestuario y, además, fueron compañeros de cuarto.

Erling Haaland y su gusto por 'Hannah Montana'

Durante una entrevista con el medio The Sun, Lundal brindó detalles de la convivencia que tuvo con el joven Erling Haaland; en ese sentido, no dudó en calificar al espigado artillero de 25 como "una persona encantadora y divertida". Lo que más llamó la atención fue el gusto que tiene la estrella del City por la famosa serie 'Hannah Montana'.

"Veía Hannah Montana sin avergonzarse y se reía mucho (...) Erling es una persona encantadora y fue divertidísimo compartir habitación con él", reveló.

Por otra parte, se pudo conocer otro de los secretos del noruego: su debilidad por las golosinas. 'Una vez, entré al ascensor, tarde para un entrenamiento, y allí estaba Haaland pidiendo que lo cerraran rápido, antes de que los entrenadores lo vieran con una bolsa de ositos de goma'', agregó.

Erling Haaland es uno de los máximos goleadores del Manchester City en la temporada. Foto: Manchester City

¿Cuándo vuelve a jugar Erling Haaland?

El próximo partido de Erling Haaland será el domingo 5 de octubre contra el Brentford por la séptima jornada de la Premier League. Luego de este cotejo, el atacante se sumará a la selección de Noruega para afrontar el duelo con Israel por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.