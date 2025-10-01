HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

River Plate vs Racing Club EN VIVO: horario y canal del partido por la Copa Argentina 2025

Desde el estadio Gigante de Arroyito, River Plate y Racing Club se enfrentan por cuartos de final de la Copa Argentina 2025. La llave se juega a partido único.

Racing Club y River Plate vuelven a jugar entre sí luego de casi un año. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
River Plate vs Racing EN VIVO juegan este jueves 2 de octubre, desde las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (horario argentino), por cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El partido se disputará en el estadio Gigante de Arroyito (Rosario) y será transmitido por el canal TyC Sports. Si quieres seguir la cobertura ONLINE gratis por internet, con alineaciones confirmadas y el marcador actualizado, ingresa a la web de La República.

lr.pe

¿A qué hora juega River Plate vs Racing?

En territorio argentino, el juego entre River y Racing empieza a partir de las 6.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • México: 3.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.
  • Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver River Plate vs Racing?

En Argentina, el partido River Plate vs Racing se podrá ver vía TyC Sports, canal disponible en los siguientes operadores de TV por cable y/o satélite. Para el extranjero, irá por el servicio de streaming TyC Sports Play.

Satélite

  • DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)
  • InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

  • Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)
  • Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)
  • Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

  • Cablevision: canal 101 (HD)
  • Dibox: canal 103 (HD)
  • Movistar TV: canal 207 (HD).

Pronóstico de River Plate vs Racing

Las cuotas de las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a River Plate.

  • Betsson: gana River (2,42), empate (2,98), gana Racing (3,05)
  • Betano: gana River (2,47), empate (3,05), gana Racing (3,15)
  • 1XBet: gana River (2,40), empate (3,18), gana Racing (3,04)
  • Coolbet: gana River (2,40), empate (3,00), gana Racing (3,00)
  • Doradobet: gana River (2,45), empate (2,90), gana Racing (3,20).

Previa de River Plate vs Racing

River Plate vive una actualidad de pesadilla. Cuatro derrotas consecutivas entre la Copa Libertadores y Liga Profesional dejaron al Millonario eliminado del certamen continental y relegado a nivel doméstico. En este cruce de Copa Argentina, el equipo de Marcelo Gallardo buscará empezar a recuperar confianza, aunque al frente tendrá a un durísimo Racing Club que viene en un gran estado de forma.

La Academia lo está apostando todo a la Libertadores, torneo en el cual es semifinalista. Aun así, los dirigidos por Gustavo Costas han sabido mantener cierta regularidad, pues desde hace cinco partidos no conocen de derrotas y buscarán mantener su buena racha.

Alineaciones probables de River Plate vs Racing

Estos son los posibles equipos titulares de River Plate y Racing para el duelo copero.

  • River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina.
  • Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Nazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara.
