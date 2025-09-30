Alineaciones Universitario contra Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura

Universitario va por el triunfo ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura, tras derrotar a Cusco FC en el Estadio Monumental. El bicampeón quiere seguir en racha, aunque al frente estará un aguerrido cuadro de Sullana en el Mansiche de Trujillo. Los 'cremas' parten como favoritos y se ilusionan con el tricampeonato nacional. Sin duda, un partido clave para estirar la diferencia en la tabla de posiciones.

Pese a las bajas de Paolo Reyna y Horacio Calcaterra debido a lesiones, Jorge Fossati y su equipo técnico saben que es uno de los partidos más importantes del año frente al 'Vendaval'. Por este motivo, el 'Nono' está diseñando un once titular sólido, en el que confirmará la presencia de varios de sus jugadores más experimentados.

Alineaciones posibles entre Universitario y Alianza Atlético por Torneo Clausura 2025

Britos, Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Polo, Carabalí, Castillo, Pérez Guedes, Jairo Concha; Jairo Vélez y Álex Valera



Diego Melián, Juan Quiñones, José Villegas, Horacio Benincasa, Anthony Gordillo, Erick Perleche, Federico Illanes, Hernán Lupu, Jimmy Pérez, Guillermo Larios, Agustín Graneros.

¿A qué hora se enfrentarán Universitario ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

Universitario se enfrentará a Alianza Atlético de Sullana este miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Mansiche Trujillo, a partir de las 6.00 p. m. La transmisión estará a cargo de L1 Max

Canal confirmado de Universitario ante Alianza Atlético

La transmisión por TV del Universitario ante Alianza Atlético estará a cargo del canal L1 Max, disponible en todo el Perú. Si estás en el extranjero, deberás ingresar a la plataforma Fanatiz.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

Historial entre Universitario y Alianza Atlético por Liga 1

Desde 2016 hasta la actualidad Universitario vs Alianza Atlético disputaron un total de 15 partidos de los cuales los merengues llevan ganados 10, con 3 empates y dos derrotas. En lo que va del 2025 Universitario vs Alianza Atlético se enfrentaron únicamente en mayo en la apertura de la fecha 12, en la cual Atlético ganó 1-0 y se reivindicó del anterior partido que tuvo lugar en septiembre del 2024, donde Universitario generó una victoria de 3-0.