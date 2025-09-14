El volante portugués Rubén Neves respondió con contundencia a las especulaciones que lo vincularon sentimentalmente con Rute Cardoso, viuda de su amigo de toda la vida, Diogo Jota. La polémica surgió luego de que una revista publicara una portada con una foto de ellos juntos bajo el titular que sugería un vínculo más allá de la amistad.

El suceso que detonó los rumores ocurrió unos meses después del trágico fallecimiento de Diogo Jota, quien perdió la vida en un accidente automovilístico. Jota había contraído matrimonio recientemente con Rute Cardoso, con quien compartía una relación de muchos años. Neves, por su parte, había sido un amigo cercano del futbolista.

Neves explota contra medio portugués tras ser vinculado con viuda de Jota

Molesto por la publicación, Neves utilizó sus redes sociales para aclarar que la portada de la revista (“Unidos después de la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”) le resultó ofensiva y distorsionada. En su mensaje, subrayó que la elección de esa imagen fue una decisión desafortunada, tanto por parte del medio como de quien la publicó.

“Buenas tardes. Siempre creo en lo bueno de las personas, ya me han advertido que no lo haga, ya me he equivocado, y nunca le deseo mal a nadie. La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que la elección de la misma no fue acertada", comentó Neves vía Instagram.

Además, defendió su relación con su propia familia: su esposa, Débora Lourenço, con quien lleva más de una década de vida juntos, y sus hijos. Neves aseguró que nunca han sido parte de ninguna controversia. "Mi mujer y yo llevamos juntos más de 11 años, felices, con una familia que me enorgullece, y en 11 años nunca nos hemos visto envueltos en ninguna polémica. Hemos dado lo mejor de nosotros para ayudar a Rute y a su familia de la mejor manera posible”, agregó.

En medio de la polémica, Neves también destacó el valor de Rute Cardoso y su fortaleza tras la muerte de Jota. “Estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe”, afirmó.

¿De qué murió Diogo Jota?

Diogo Jota y su hermano André Silva perdieron la vida en un trágico accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del 3 de julio en la provincia de Zamora, situada en el noroeste de España. Las autoridades hallaron a los hermanos sin vida dentro del automóvil, que había quedado completamente calcinado tras el siniestro; se tuvieron que realizar una prueba de ADN para identificar a los cuerpos.