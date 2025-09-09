La selección paraguaya anunció el lanzamiento del documental "El Renacer Albirrojo", en el cual se reseñará la campaña que llevó a la Albirroja a una Copa del Mundo luego de 16 años. A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del combinado guaraní promocionó su nueva producción poco antes del partido contra Perú.

El título de la película hace referencia a la increíble recuperación del equipo a partir de la fecha 7 de las eliminatorias al Mundial 2026. Para ese momento, Paraguay deambulaba entre los puestos 7 y 8 de la tabla de posiciones, pero con la llegada del DT Gustavo Alfaro se consolidó entre los seis primeros (zona de clasificación directa) e incluso llegó a ocupar el tercer lugar en determinado momento.

¿Qué contará la película 'El Renacer Albirrojo' sobre Paraguay?

En la página web de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se describe al documental, que se estrenará en marzo del 2026, como "un relato íntimo, épico y visceral (que) mostrará cómo la pasión, la garra guaraní y la fe en la selección transformaron la emoción de un pueblo entero".

"Este es el renacer de nuestra selección y de nuestra identidad. Queremos que todos los paraguayos puedan sentirse reflejados en una Albirroja que nos devolvió la fe y nos hace volver a sentirnos ganadores", declaró Silvia Caballero Greco, gerente Comercial y de Marketing de la APF.

'El Renacer Albirrojo' mostrará la campaña de Alfaro como DT de Paraguay desde la fecha 7 de las eliminatorias hasta el cierre del proceso. En 11 partidos dirigidos hasta ahora (sin contar el juego frente a Perú), el técnico cosechó cinco triunfos, cinco empates y apenas una derrota.

Actualmente, la Albirroja suma 25 puntos y se ubica sexta en la tabla de posiciones, aunque podría llegar hasta el segundo puesto si se producen ciertos resultados favorables en otros partidos de la última jornada. Con su presencia en el Mundial del 2026, el representativo guaraní le pondrá fin a una mala racha de tres ediciones consecutivas sin clasificar (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).

¿A qué hora juega Perú vs Paraguay?

El partido Perú vs Paraguay, por la última fecha de las eliminatorias al Mundial 2026, empezará a las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora paraguaya). El Estadio Nacional de Lima será el escenario de este cotejo.