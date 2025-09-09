HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Curwen En La República
Mira EN VIVO Curwen En La República     Mira EN VIVO Curwen En La República     Mira EN VIVO Curwen En La República     
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     
Deportes

Paraguay anunció película de su clasificación al Mundial antes de jugar contra Perú: "El Renacer Albirrojo"

A poco de su partido en Lima por la última fecha de las eliminatorias, la selección paraguaya brindó detalles del documental que celebrará su regreso a un Mundial tras 16 años.

La selección paraguaya volverá a un Mundial luego de perderse las últimas 3 ediciones. Foto: composición de LR/APF
La selección paraguaya volverá a un Mundial luego de perderse las últimas 3 ediciones. Foto: composición de LR/APF

La selección paraguaya anunció el lanzamiento del documental "El Renacer Albirrojo", en el cual se reseñará la campaña que llevó a la Albirroja a una Copa del Mundo luego de 16 años. A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del combinado guaraní promocionó su nueva producción poco antes del partido contra Perú.

El título de la película hace referencia a la increíble recuperación del equipo a partir de la fecha 7 de las eliminatorias al Mundial 2026. Para ese momento, Paraguay deambulaba entre los puestos 7 y 8 de la tabla de posiciones, pero con la llegada del DT Gustavo Alfaro se consolidó entre los seis primeros (zona de clasificación directa) e incluso llegó a ocupar el tercer lugar en determinado momento.

PUEDES VER: Selección peruana buscará mantener increíble récord ante Paraguay en su despedida de las Eliminatorias 2026

lr.pe

¿Qué contará la película 'El Renacer Albirrojo' sobre Paraguay?

En la página web de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se describe al documental, que se estrenará en marzo del 2026, como "un relato íntimo, épico y visceral (que) mostrará cómo la pasión, la garra guaraní y la fe en la selección transformaron la emoción de un pueblo entero".

"Este es el renacer de nuestra selección y de nuestra identidad. Queremos que todos los paraguayos puedan sentirse reflejados en una Albirroja que nos devolvió la fe y nos hace volver a sentirnos ganadores", declaró Silvia Caballero Greco, gerente Comercial y de Marketing de la APF.

'El Renacer Albirrojo' mostrará la campaña de Alfaro como DT de Paraguay desde la fecha 7 de las eliminatorias hasta el cierre del proceso. En 11 partidos dirigidos hasta ahora (sin contar el juego frente a Perú), el técnico cosechó cinco triunfos, cinco empates y apenas una derrota.

PUEDES VER: Alineaciones de Perú versus Paraguay: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

lr.pe

Actualmente, la Albirroja suma 25 puntos y se ubica sexta en la tabla de posiciones, aunque podría llegar hasta el segundo puesto si se producen ciertos resultados favorables en otros partidos de la última jornada. Con su presencia en el Mundial del 2026, el representativo guaraní le pondrá fin a una mala racha de tres ediciones consecutivas sin clasificar (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).

¿A qué hora juega Perú vs Paraguay?

El partido Perú vs Paraguay, por la última fecha de las eliminatorias al Mundial 2026, empezará a las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora paraguaya). El Estadio Nacional de Lima será el escenario de este cotejo.

Notas relacionadas
Ecuador vs Argentina EN VIVO HOY: horario y canal para ver el partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Ecuador vs Argentina EN VIVO HOY: horario y canal para ver el partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Venezuela vs Colombia EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Venezuela vs Colombia EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Bolivia vs Brasil EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal TV para ver partido de Eliminatorias 2026

Bolivia vs Brasil EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal TV para ver partido de Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

LEER MÁS
Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

LEER MÁS
Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

LEER MÁS
Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

LEER MÁS
Álvaro Barco reveló política austera de Universitario tras rumores del posible fichaje de André Carrillo: “No hacer locuras”

Álvaro Barco reveló política austera de Universitario tras rumores del posible fichaje de André Carrillo: “No hacer locuras”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Deportes

Alineaciones de Venezuela contra Colombia por el repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Leao Butrón denuncia en redes que repartidor de delivery dañó el espejo del auto de su hermano: ''La empresa no responde''

Alineaciones de Bolivia versus Brasil: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota