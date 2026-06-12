Kylian Mbappé fue campeón del mundo con la selección francesa en Rusia 2018. Foto: AFP

Kylian Mbappé fue campeón del mundo con la selección francesa en Rusia 2018. Foto: AFP

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Kylian Mbappé quiere inmortalizar su nombre en el Mundial 2026. La estrella del Real Madrid no solo buscará volver a ganar el título con la selección de Francia, sino que también anhela convertirse en el máximo goleador en la historia del certamen.

Con 27 años, el atacante galo acumula 12 anotaciones, igualado con Pelé, y se encuentra muy cerca del récord que ostenta el alemán Miroslav Klose.

Máximos goleadores en la historia de los mundiales

Kylian Mbappé marcó todos sus tantos en solo dos ediciones de la Copa del Mundo FIFA. De mantener su promedio de 4 goles por competición, no tendría mayores problemas para romper el registro.

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

Gerd Müller (Alemania): 14 goles

Just Fontaine (Francia): 13 goles

Lionel Messi (Argentina): 13 goles

Pelé (Brasil): 12 goles

Kylian Mbappé (Francia): 12 goles

Mbappé le resta importancia al récord de goles en el Mundial

En un primer momento, Kylian Mbappé señaló que, si le dan a elegir, prefiere ganar el Mundial 2026 sin anotar. “Firmaría ganar el Mundial sin anotar ni un gol. Sería el primero en celebrarlo”, manifestó en diálogo con M6.

Al ser consultado sobre la posibilidad de superar a Klose como máximo goleador de los mundiales, el popular ‘Kyky’ se mostró contento por estar en la nómina con otras leyendas.

“Está bien estar en la lista de máximos goleadores, pero no sé si está tan bien porque muchos de ellos son muy mayores en comparación conmigo. Por supuesto que quiero seguir escribiendo la historia”, agregó.

¿Cuándo debuta Kylian Mbappé en el Mundial 2026?

El debut de Kylian Mbappé en el Mundial 2026 será en el partido Francia vs Senegal. Ambas selecciones se enfrentarán este martes 16 de junio, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), por la primera jornada del grupo I.