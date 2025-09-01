Luis Suárez fue titular en la derrota del Inter Miami por la Leagues Cup. Foto: composición LR/difusión

La noche del domingo en Lumen Field tuvo un desenlace inesperado. Tras el pitazo final que selló la derrota del Inter Miami por 3-0 ante Seattle Sounders, se desató un enfrentamiento en el centro del campo que involucró a jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos. En medio del tumulto, cámaras captaron cómo Luis Suárez, visiblemente afectado por la derrota, escupió a un miembro del staff del equipo rival, en un acto que fue ampliamente criticado y rápidamente viralizado.

No fue el único episodio antideportivo. Sergio Busquets también se vio envuelto en la gresca, protagonizando un golpe contra un rival, mientras que otros futbolistas intercambiaron empujones y agresiones físicas.

Suárez escupe a colaborador de Seattle Sounders tras perder final

Justo cuando los futbolistas de Seattle iniciaban las celebraciones tras el silbatazo final, el experimentado atacante se dirigió rápidamente hacia el mexicano Obed Vargas, mediocampista de 20 años de los Sounders. Lo sujetó del cuello con el brazo izquierdo, lo que desató una pelea que involucró a varios jugadores de ambos conjuntos.

Asimismo, Sergio Busquets, experimentado volante español y exfigura del Barcelona, hoy en las filas del Inter Miami, también se vio envuelto en el altercado. En medio del forcejeo generalizado, donde incluso ingresaron suplentes desde los banquillos, el mediocampista alcanzó a golpear con la mano el mentón de Obed Vargas.

Luego de apartarse de Vargas, las cámaras registraron a Suárez mientras lanzaba gritos y, aparentemente, escupía en dirección a un miembro del cuerpo técnico de Seattle.

DT de Inter Miami se pronuncia tras perder final de Leagues Cup

En conferencia de prensa, Javier Mascherano se refirió a los actos de violencia tras caer ante Seattle Sounders. El técnico del Inter Miami señaló que estaba lejos de las acciones, pero deslizó la posibilidad de que pudo existir provocaciones de los rivales.

"A nadie nos gusta que al final de un partido haya este tipo de acciones, pero si hay una reacción es porque tal vez haya habido una provocación", declaró el entrenador.

Asimismo, Brian Schmetzer, DT de Seattle Sounders, dio su descargo. "Desafortunadamente, eso va a quitar algo de atención a una gran actuación de Seattle Sounders. Supongo que puede tomarse como un cumplido que las frustraciones de Miami llevaran a que ocurriesen algunas cosas en el campo que no deberían ocurrir", sentenció.