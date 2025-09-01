Chemo del Solar fue expulsado del campo de juego durante el UCV vs. Carlos A. Mannucci, luego de reprender a Alexander Succar. | Foto: Composición LR/ FPF

El club César Vallejo logró un triunfo ajustado por 3-2 sobre Carlos A. Mannucci en una nueva edición del clásico trujillano, disputado el domingo 31 de agosto en el estadio César Acuña Peralta, por la séptima fecha de los playoffs de la Liga 2 2025. Sin embargo, el resultado quedó marcado por la expulsión del técnico José Guillermo ‘Chemo’ del Solar en los minutos finales.

El desarrollo del partido estuvo cargado de tensión. Vallejo tomó ventaja con solidez, pero un gol de Ítalo Regalado en el tiempo añadido puso suspenso al marcador. Sin embargo, no fue suficiente para el ‘tricolor’, que cayó por la mínima diferencia.

Chemo Del Solar reprendió a Alexander Succar en el clásico de Trujillo

A los 85 minutos, cuando los ‘poetas’ ganaban 3-1, el estratega ingresó al campo en medio de una airada discusión con Alexander Succar, lo que motivó al árbitro Joel Alarcón a mostrarle la tarjeta roja directa. El preparador físico del club también fue expulsado.

Con esta victoria, la UCV suma siete puntos y, aunque se mantiene en el último lugar del grupo A, está a solo dos unidades del líder Bentín Tacna Heroica, su próximo rival el 13 de septiembre. Para ese duelo, los trujillanos no podrán contar con ‘Chemo’ ni con su preparador físico en la zona técnica.