HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
Deportes

Chemo del Solar invade el campo en el UCV vs Carlos A. Mannucci y es expulsado tras reprender a Alexander Succar

José Guillermo ‘Chemo’ Del Solar fue expulsado en los minutos finales del encuentro entre la UCV y Carlos A. Mannucci, tras ingresar al campo y protagonizar una discusión con el jugador Alexander Succar.

Chemo del Solar fue expulsado del campo de juego durante el UCV vs. Carlos A. Mannucci, luego de reprender a Alexander Succar.
Chemo del Solar fue expulsado del campo de juego durante el UCV vs. Carlos A. Mannucci, luego de reprender a Alexander Succar. | Foto: Composición LR/ FPF

El club César Vallejo logró un triunfo ajustado por 3-2 sobre Carlos A. Mannucci en una nueva edición del clásico trujillano, disputado el domingo 31 de agosto en el estadio César Acuña Peralta, por la séptima fecha de los playoffs de la Liga 2 2025. Sin embargo, el resultado quedó marcado por la expulsión del técnico José Guillermo ‘Chemo’ del Solar en los minutos finales.

El desarrollo del partido estuvo cargado de tensión. Vallejo tomó ventaja con solidez, pero un gol de Ítalo Regalado en el tiempo añadido puso suspenso al marcador. Sin embargo, no fue suficiente para el ‘tricolor’, que cayó por la mínima diferencia.

PUEDES VER: ‘Chemo’ del Solar es nuevo DT de la UCV tras fracaso con la selección peruana en Sudamericano Sub-20

lr.pe

Chemo Del Solar reprendió a Alexander Succar en el clásico de Trujillo

A los 85 minutos, cuando los ‘poetas’ ganaban 3-1, el estratega ingresó al campo en medio de una airada discusión con Alexander Succar, lo que motivó al árbitro Joel Alarcón a mostrarle la tarjeta roja directa. El preparador físico del club también fue expulsado.

Con esta victoria, la UCV suma siete puntos y, aunque se mantiene en el último lugar del grupo A, está a solo dos unidades del líder Bentín Tacna Heroica, su próximo rival el 13 de septiembre. Para ese duelo, los trujillanos no podrán contar con ‘Chemo’ ni con su preparador físico en la zona técnica.

Notas relacionadas
César Vallejo venció a Carlos A. Mannucci en un reñido derbi trujillano por la fecha 7 de la Liga 2

César Vallejo venció a Carlos A. Mannucci en un reñido derbi trujillano por la fecha 7 de la Liga 2

LEER MÁS
Luis García Montero: “La RAE no es dueña del idioma y por eso tiene que respetar la diversidad”

Luis García Montero: “La RAE no es dueña del idioma y por eso tiene que respetar la diversidad”

LEER MÁS
César Vallejo rompe el mercado de la Liga 2 y anuncia fichaje desde el Sevilla de España: "Con proyección"

César Vallejo rompe el mercado de la Liga 2 y anuncia fichaje desde el Sevilla de España: "Con proyección"

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima conocerá a su rival por la Copa Sudamericana: revelan fecha tentativa para fallo final de Conmebol

Alianza Lima conocerá a su rival por la Copa Sudamericana: revelan fecha tentativa para fallo final de Conmebol

LEER MÁS
Sergio Peña sorprendió al solicitar a Edison Flores, delantero de Universitario de Deportes, para Alianza Lima: "Tiene que vivir la experiencia"

Sergio Peña sorprendió al solicitar a Edison Flores, delantero de Universitario de Deportes, para Alianza Lima: "Tiene que vivir la experiencia"

LEER MÁS
Partido Paraguay vs Ecuador en el Defensores del Chaco: día, horarios y canales por la fecha 17 de eliminatorias

Partido Paraguay vs Ecuador en el Defensores del Chaco: día, horarios y canales por la fecha 17 de eliminatorias

LEER MÁS
Universitario decidió el futuro de Diego Churín pase lo que pase en el Torneo Clausura: "Termina contrato en..."

Universitario decidió el futuro de Diego Churín pase lo que pase en el Torneo Clausura: "Termina contrato en..."

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia: fecha, hora y canal del partido en Barranquilla por Eliminatorias 2026

Colombia vs Bolivia: fecha, hora y canal del partido en Barranquilla por Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Juan Jayo aseguró que Erick Noriega le quitaría el puesto a un indiscutible titular de Perú: "Será un dolor de cabeza"

Juan Jayo aseguró que Erick Noriega le quitaría el puesto a un indiscutible titular de Perú: "Será un dolor de cabeza"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Deportes

Carlos Zambrano lanzó advertencia previo al partido de la selección peruana ante Uruguay: "Es nuestra única salvación"

Universitario decidió el futuro de Diego Churín pase lo que pase en el Torneo Clausura: "Termina contrato en..."

Perú vs Uruguay: últimas noticias del partido por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota