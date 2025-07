Luis García Montero: “La RAE no es dueña del idioma y por eso tiene que respetar la diversidad”

Del 27 al 30 de marzo del año 2023, se iba a desarrollar en Arequipa el IX Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). Bajo todo punto de vista, este evento cultural estaba llamado a ser uno de los más importantes del país. Había expectativa porque el IX CILE iba a congregar a sabios y escritores de primer nivel, quienes discutirían sobre los desafíos de nuestro idioma bajo el marco temático del mestizaje y la interculturalidad. Sin embargo, a causa de los disturbios sociales que se dieron a finales del 2022 e inicios del 2023, el IX CILE Arequipa tuvo que postergarse y terminó llevándose a cabo en la Cádiz, España.

El pasado viernes 11 de julio, en el Paraninfo Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín, se presentó el X CILE Arequipa, que se llevará a cabo del 14 al 17 del próximo mes de octubre. Vale subrayar que este evento está organizado por la Real Academia Española (RAE), el Instituto Cervantes, la Asociación de Academias de la Lengua Española y Perú en calidad de anfitrión. Durante cuatro días, Arequipa será el centro de discusión del presente y futuro del idioma español.

La República conversa sobre el X CILE Arequipa con Luis García Montero, poeta, narrador, ensayista y director, desde el 2018, del Instituto Cervantes.

-En lo particular, ¿qué significa para ti el X CILE Arequipa?

-Para mí, es especial. En el VIII CILE Córdoba, que se hizo en el 2019 en Argentina, Mario Vargas Llosa, Alonso Ruiz Rosas y yo, presentamos la candidatura de Arequipa. Para alegría de Mario, salió aprobado y estuvimos trabajando con mucha ilusión. Sin embargo, la situación política difícil hizo que se llegara a un acuerdo de retrasarlo. Entonces, el noveno congreso se realizó en Cádiz, aunque con el lema “Arequipa en Cádiz”, y se quedó en que el décimo congreso se haría en Arequipa, con el lema “Cádiz en Arequipa”. Gracias a Vargas Llosa se hace un congreso internacional de la lengua en Perú, que es uno de los grandes países de la lengua y de la literatura y de la cultura. No se había hecho ninguno. Por fin se ordenan las cosas tras los cambios del 2023.

-No deja de llamar la atención el compromiso de Vargas Llosa. Gracias a él, existe el HAY Festival Arequipa y ahora el X CILE Arequipa. Tú conociste a Vargas Llosa.

-Vargas Llosa es un escritor de primera categoría. Para todos los que amamos y defendemos la lengua y la cultura en español, es un punto de referencia. Aparte de eso, él, en su situación histórica, tuvo doble nacionalidad. Su compromiso con la cultura española pasaba por su compromiso con la cultura peruana. Siempre tuvo lealtad con Arequipa, ciudad en donde nació. Buena parte de su biblioteca fue cedida a Arequipa y con Patricia trabajó mucho para que se haga el HAY en Arequipa.

-¿Qué te genera su ausencia?

-Vargas Llosa siempre se portó bien con el Instituto Cervantes. Tengo que reconocer también mi gratitud personal. Mi mujer, la escritora Almudena Grandes, y yo, en la última etapa de vida de Vargas Llosa, defendíamos ideas políticamente distintas. Sin embargo, la diferencia política nunca supuso un motivo de enfrentamiento o ruptura. Me emocionó cuando reunió sus artículos sobre literatura y que estuviese incluido el artículo que escribió sobre Las edades de Lulú, la primera novela de Almudena publicada en 1989. Dijo que era más que una novela erótica y que tenía muchas capas de interés narrativo. Con nuestro círculo de amigos cercanos, como Joaquín Sabina y su esposa Jimena, Mario siempre mantuvo una relación de amistad que agradezco mucho.

-Este X CILE se llevará a cabo en medio de un contexto en donde el lenguaje viene siendo sometido a cambios debido a la virtualidad y todo lo que ello implica.

-Este CILE va a servir para reflexionar sobre la palabra y el lenguaje, y la definición de lo que es una convivencia democrática. Los temas a desarrollar tienen que ver con los temas de hoy y están relacionados con el mestizaje, con la riqueza de las lenguas originales.

-La interculturalidad nos ayuda a entender, aunque sea un poco, la situación actual del mundo.

-Hay que reflexionar sobre la palabra. En Estados Unidos se está viviendo un prejuicio contra lo hispano, o la cultura de las redes sociales, que genera, más que comunicación, egoísmos encerrados en una manera de entender la realidad muy rara. Me gusta mucho reflexionar sobre lo que cabe en las palabras. La palabra identidad puede servir para afirmar tu desprecio por lo otro o puede servir como el reconocimiento de lo otro a la hora de constituir la propia identidad que invite a la convivencia.

-¿También sobre la presencia del lenguaje burocrático? Ni hablar de la inteligencia artificial.

-Muchas veces la burocracia y el lenguaje muy profesionalizado hacen que ni un diagnóstico médico ni una resolución política puedan ser entendidas con facilidad por la ciudadanía. Y a veces eso crea muchos problemas. Como has dicho, tenemos que reflexionar sobre la inteligencia artificial, el uso de las redes, que muchas veces tienen la costumbre de imponer bulos o imponer dinámicas que esconden lo que es una comunicación entre personas basada en la realidad y en la verdad. No hay que olvidar que lo que constituye al ser humano es la comunicación.

-Sobre el mestizaje. Hay mucho uso de la jerga y se la suele despreciar. El Quijote de Cervantes es una novela llena de jergas.

-El Quijote fue un éxito desde que salió en el siglo XVII. Cervantes presentó una obra alejada de la academia y dejó que entrara la calle con el vocabulario popular. La lengua española es la segunda lengua materna en número de hablantes después del chino mandarín, la lengua española tiene 500 millones de hablantes, a los que se han sumado otros 100 millones. Hay ya más de 600 millones que hablan español. En ese sentido, para mí hay dos cosas que me parecen fundamentales. Por una parte, es importante que nadie se sienta dueño de la lengua. Durante un tiempo se creía que en España éramos los únicos dueños del español, pero los españoles somos el 9 por ciento del total de hablantes. Cada país tiene su propia manera de hablar el español. Argentina, Perú, Honduras, México, Arequipa y Lima tienen su propia manera de hablarlo. La diversidad es una característica de los grandes idiomas.

-Respetar la diversidad no debe suponer un peligro.

-Tienes mucha razón. Respetar la diversidad hace posible la convivencia y no debe suponer poner en peligro la capacidad de entendimiento de un peruano con un argentino, de un peruano con un español. Hay que respetar la diversidad, pero respetando las normas, los vocabularios y las gramáticas que sostienen una comunicación entre 600 millones de hablantes. Ahora digo mucho esta idea en Estados Unidos: una lengua mayoritaria no puede ser una lengua hegemónica. Una de las grandes riquezas del español es que convive también con otras lenguas. Es un error no comprender el tesoro que supone hablar un idioma que comparten 600 millones de hablantes, como sería un error que ese tesoro sirviera para borrar el lazo maternal que tienen muchas personas en España, en Latinoamérica, con otro tipo de lengua. Eso lo defendemos mucho ahora en los Estados Unidos, en donde la política está intentando criminalizar al español y lo que demuestran los hechos es que el bilingüismo es una riqueza y que hay muchas familias de herencia hispana en Estados Unidos que se integran perfectamente en el inglés y en el español y que sienten su lengua de identidad como una lengua propia.

-En esta época de tantos cambios, ¿la RAE es una vigilante del español?

-La RAE desde hace tiempo comprendió que los dueños del idioma han sido siempre los hablantes. No es una institución dueña del idioma y por eso tiene que respetar la diversidad. La diversidad es la característica de la historia de un idioma. Yo defiendo el español, porque estoy orgulloso, pero hay que defenderlo sin autocomplacencia. Está muy bien que nos sintamos orgullosos del idioma de Cervantes, César Vallejo, Arguedas, García Márquez y Vargas Llosa, pero aparte de la riqueza cultural, ahora mismo en el mundo nos jugamos el futuro.

-¿Qué se debe hacer?

-Hay que apostar por hacer del español una lengua de transformación tecnológica, que esté en los fondos de datos, que esté en la programación del lenguaje de las máquinas, que esté en todos los mecanismos de la inteligencia artificial. Hay que hacer una apuesta por el conocimiento científico, que las investigaciones de ciencia no solo se hagan en inglés, sino que se hagan también en español, porque eso es lo que permite que la sociedad comprenda lo importante que es la ciencia y la tecnología para la convivencia y para la dignidad de la vida de las personas.