Deportes

Barcelona vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 2 de LaLiga 2025-2026?

Después de golear en su debut, Barcelona visita al Levante en busca de sumar otros tres puntos y seguir invictos en LaLiga 2025-2026. 

Barcelona y Levante jugarán desde las 2.30 p. m. Foto: composición LR/Gerson Cardoso
Barcelona y Levante jugarán desde las 2.30 p. m. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Barcelona se enfrentará al Levante EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 23 de agosto por la fecha 2 de LaLiga 2025-2026. El encuentro entre ambos conjuntos se llevará a cabo en el Estadio Ciutat de Valencia, a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DSports para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega con un gran entusiasmo luego de un debut de ensueño. Ganó y goleó 3-0 a Mallorca en su debut liguero. Por su parte, Levante quiere recuperar terreno después de caer 2-1 en su visita al Deportivo Alavés.

PUEDES VER: Barcelona gana y golea en su debut: venció 3-0 a Mallorca por la primera fecha de LaLiga 2025-2026

lr.pe

¿A qué hora juegan Barcelona vs Levante?

El choque entre Barcelona vs Levante está programado para las 2.30 p. m. (hora de Perú). Conoce la guía de horario para otros países:

  • México: 1.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 3.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 4.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Levante?

La transmisión del duelo entre Barcelona vs Levante estará disponible en DSports para varios países de Sudamérica.

  • España: Movistar+
  • México y Centroamérica: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN
  • Sudamérica: DSports

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: No fueron mejores

lr.pe

Barcelona vs Levante: posibles alineaciones

Así formarían Barcelona vs Levante por la segunda jornada de LaLiga 2025-2026.

  • Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Gavi, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
  • Levante: Campos; Manu Sánchez, Elgezabal, De La Fuente, Jorge Cabello, Toljan; Pablo Martínez, Oriol Rey, Lozano; Brugui, Iván Romero.
