HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     
Deportes

Joven ciclista español fallece tras accidente en importante competición

El ciclista español Iván Meléndez, de 17 años, falleció tras un accidente en la 2ª etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, lo que dejó varios heridos.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) expresó su pesar por el trágico accidente en el que murió Meléndez, quien fue hospitalizado tras la caída.
La Unión Ciclista Internacional (UCI) expresó su pesar por el trágico accidente en el que murió Meléndez, quien fue hospitalizado tras la caída. | Foto: Composición LR/ El Periódico & Telecinco

El joven ciclista español de 17 años Iván Meléndez, de la formación Tenerife Cabberty, falleció el sábado durante la 2ª etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, luego de un accidente que dejó además a varios participantes hospitalizados.

"La UCI lamenta profundamente el trágico fallecimiento del ciclista español Iván Meléndez, que sucumbió víctima de las heridas sufridas en un accidente de la Vuelta a la Ribera del Duero", se expresó la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la red social X.

PUEDES VER: Sospechoso de asesinato en España en 2024 arrestado en el sur de Francia

lr.pe

Accidente de ciclismo deja un fallecido y varios hospitalizados

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 66 de los 118 de la etapa reina de esta competición junior, entre Langa de Duero y la Laguna Negra, en Castilla y León.

La emisora española SER informó que, como consecuencia de una grave caída masiva, hasta 18 ciclistas fueron hospitalizados, tres de ellos en estado grave, entre los que se encontraba Iván Meléndez. El hospital Santa Bárbara de Soria informó horas más tarde de su fallecimiento.

La carrera, que debía celebrar este domingo la tercera y última etapa, quedó anulada.

En su lugar, la organización y el resto de corredores rindieron homenaje al fallecido a las 8h30 GMT en la localidad de Aranda de Duero, donde debía acabar la carrera.

La prueba, que arrancó el viernes, contaba con 174 corredores.

PUEDES VER: Esta es la única megaconstrucción humana visible desde el espacio con más de 30 mil hectáreas: supera a la Gran Muralla China

lr.pe

Otros fallecimientos en competencias de ciclismo

Las caídas en el ciclismo cada vez son más numerosas y violentas, con el fallecimiento este mismo verano boreal de otro joven, el italiano Samuele Privitera, de 19 años, mientras disputaba el Giro della Valle d'Aosta, en Italia.

En 2024, el noruego André Drege, de 25 años, falleció durante un descenso en la Vuelta a Austria y la joven suiza Muriel Furrer, de 18 años, falleció tras una caída en la prueba de ruta juvenil de los Mundiales de Zúrich.

Notas relacionadas
Hombre incendia un bar luego de que no le pusieran mayonesa en su bocadillo en España: fue detenido por la Guardia Civil

Hombre incendia un bar luego de que no le pusieran mayonesa en su bocadillo en España: fue detenido por la Guardia Civil

LEER MÁS
Sospechoso de asesinato en España en 2024 arrestado en el sur de Francia

Sospechoso de asesinato en España en 2024 arrestado en el sur de Francia

LEER MÁS
Esta es la única megaconstrucción humana visible desde el espacio con más de 30 mil hectáreas: supera a la Gran Muralla China

Esta es la única megaconstrucción humana visible desde el espacio con más de 30 mil hectáreas: supera a la Gran Muralla China

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Delantero de la Bicolor habría rechazado oferta de Alianza Lima para fichar por Universitario este 2026

Delantero de la Bicolor habría rechazado oferta de Alianza Lima para fichar por Universitario este 2026

LEER MÁS
Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

LEER MÁS
Datos de última hora La Rinconada hoy, domingo 24 de agosto: favoritos de la cátedra reunión 32, pronósticos del 5y6 y caballos superfijos

Datos de última hora La Rinconada hoy, domingo 24 de agosto: favoritos de la cátedra reunión 32, pronósticos del 5y6 y caballos superfijos

LEER MÁS
Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

LEER MÁS
Paulo Autuori pierde los papeles con periodista y tilda a la Liga 1 como torneo de aficionados: "Tú tienes la responsabilidad"

Paulo Autuori pierde los papeles con periodista y tilda a la Liga 1 como torneo de aficionados: "Tú tienes la responsabilidad"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Deportes

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota