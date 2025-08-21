HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Deportes

Pedro García estalla en vivo contra Horacio Zimmermann por violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hablas coju****"

Mientras hablaban de los trágicos incidentes del Independiente vs U. de Chile, los periodistas protagonizaron una acalorada discusión por varios minutos.

Pedro García y Horacio Zimmermann se enfrentan tras violencia en el Independiente vs U. de Chile. Foto: composición LR/captura de Doble Punta
Pedro García y Horacio Zimmermann se enfrentan tras violencia en el Independiente vs U. de Chile. Foto: composición LR/captura de Doble Punta

El partido entre Independiente vs U. de Chile por los octavos de la Copa Sudamericana 2025 se vio marcado por la violencia registrada en las tribunas del estadio Libertadores de América. Hinchas chilenos y argentinos protagonizaron una fuerte gresca en las inmediaciones del recinto y provocaron que el encuentro sea cancelado por Conmebol. Aún no se sabe cuál será el futuro de ambos conjuntos, pero se desliza la posibilidad de que queden eliminados del certamen. Este tema ha sido el foco de distintos programas deportivos y ha polarizado a varios panelistas. Este es el caso de los periodistas Pedro García y Horacio Zimmermann.

Ambos comunicadores comparten el programa de YouTube 'Doble Punta'. Como era de esperarse, la materia de conversación fue la violencia que se vivió en Argentina. Durante un momento de la charla, García se exaltó por un comentario que consideró sarcástico por parte de su compañero.

PUEDES VER: Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

lr.pe

García y Zimmermann se pelean tras violencia en el Independiente vs U. de Chile

Pedro García explicó su postura. En concreto, el excorresponsal de Movistar Deportes sostuvo que no quería que la final de la Copa Libertadores 2025 sea en Lima tras los recientes actos de violencia que sucedieron en el estadio de Independiente. Bajo su punto de vista, el Perú vive diariamente entre el salvajismo para abrir la puerta a un accionar más.

Al escuchar esto, Zimmermann comentó: "En ese sentido, yo te recomiendo que optes por salir del país porque todos los días pasa eso y sigues viviendo en Lima". Esta expresión no fue del agrado de García, quien le respondió alteradamente.

"No sé, hue***. Hablas coju****. ¿Qué chu*** tiene que ver mi nacionalidad o ciudadanía con el fútbol? Deja de ser cachaciento. Mi punto de vista es que esta ciudad peligrosa lo sería aún más con este tipo de situaciones (en referencia a lo acontecido en el Independiente vs U. de Chile)", refutó.

El popular 'Horacon' no le gustó su reacción y le pidió que se tranquilice para no pasar a mayores. "Cálmate. Tranquilo. Tú estás hablando, yo no me he metido, Has dado tu opinión. Yo te he dicho que eso pasa todos los días en Lima. Si no te gusta, puedes ir a otro lado porque estás exponiendo de manera extremista que acá no quieres nada. Y ya está. Esto yo lo veo todos los días", concretó.

PUEDES VER: ¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

lr.pe

¿Qué sucederá con el Independiente vs U. de Chile en la Copa Sudamericana?

Tras la suspensión del encuentro entre los equipos de Chile y Argentina, la Conmebol tomará una decisión en las próximas horas respecto al resultado oficial y el futuro de ambos clubes en el torneo. Existe la posibilidad de que ambos queden fuera de la Copa Sudamericana.

Notas relacionadas
No fallecieron 3 hinchas tras el partido entre el Independiente y Universitario de Chile en Argentina

No fallecieron 3 hinchas tras el partido entre el Independiente y Universitario de Chile en Argentina

LEER MÁS
Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Conmebol no anunció que Alianza Lima pasó a semifinales tras enfrentamientos de hinchas del Independiente y U. de chile

Conmebol no anunció que Alianza Lima pasó a semifinales tras enfrentamientos de hinchas del Independiente y U. de chile

LEER MÁS
Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

LEER MÁS
Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

Jorge Fossati saca cara por Universitario previo a la revancha contra Palmeiras: "El único peruano en Copa Libertadores"

LEER MÁS
¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

LEER MÁS
El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

El millonario premio que ganó Alianza Lima tras eliminar a la U. Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Clasificados Copa Sudamericana 2025: con Alianza Lima, los clubes que jugarán los cuartos de final

Clasificados Copa Sudamericana 2025: con Alianza Lima, los clubes que jugarán los cuartos de final

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso aprueba rebaja en el impuesto predial para personas con discapacidad

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

Donald Trump habla sobre la situación en la guerra entre Rusia y Ucrania "Conmigo esta guerra nunca habría ocurrido"

Deportes

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY? Ver partido de Copa Libertadores 2025 vía ESPN

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Jefe del INPE se confunde al explicar la razón por la que Martín Vizcarra no puede permanecer en Barbadillo

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota