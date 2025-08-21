El partido entre Independiente vs U. de Chile por los octavos de la Copa Sudamericana 2025 se vio marcado por la violencia registrada en las tribunas del estadio Libertadores de América. Hinchas chilenos y argentinos protagonizaron una fuerte gresca en las inmediaciones del recinto y provocaron que el encuentro sea cancelado por Conmebol. Aún no se sabe cuál será el futuro de ambos conjuntos, pero se desliza la posibilidad de que queden eliminados del certamen. Este tema ha sido el foco de distintos programas deportivos y ha polarizado a varios panelistas. Este es el caso de los periodistas Pedro García y Horacio Zimmermann.

Ambos comunicadores comparten el programa de YouTube 'Doble Punta'. Como era de esperarse, la materia de conversación fue la violencia que se vivió en Argentina. Durante un momento de la charla, García se exaltó por un comentario que consideró sarcástico por parte de su compañero.

García y Zimmermann se pelean tras violencia en el Independiente vs U. de Chile

Pedro García explicó su postura. En concreto, el excorresponsal de Movistar Deportes sostuvo que no quería que la final de la Copa Libertadores 2025 sea en Lima tras los recientes actos de violencia que sucedieron en el estadio de Independiente. Bajo su punto de vista, el Perú vive diariamente entre el salvajismo para abrir la puerta a un accionar más.

Al escuchar esto, Zimmermann comentó: "En ese sentido, yo te recomiendo que optes por salir del país porque todos los días pasa eso y sigues viviendo en Lima". Esta expresión no fue del agrado de García, quien le respondió alteradamente.

"No sé, hue***. Hablas coju****. ¿Qué chu*** tiene que ver mi nacionalidad o ciudadanía con el fútbol? Deja de ser cachaciento. Mi punto de vista es que esta ciudad peligrosa lo sería aún más con este tipo de situaciones (en referencia a lo acontecido en el Independiente vs U. de Chile)", refutó.

El popular 'Horacon' no le gustó su reacción y le pidió que se tranquilice para no pasar a mayores. "Cálmate. Tranquilo. Tú estás hablando, yo no me he metido, Has dado tu opinión. Yo te he dicho que eso pasa todos los días en Lima. Si no te gusta, puedes ir a otro lado porque estás exponiendo de manera extremista que acá no quieres nada. Y ya está. Esto yo lo veo todos los días", concretó.

¿Qué sucederá con el Independiente vs U. de Chile en la Copa Sudamericana?

Tras la suspensión del encuentro entre los equipos de Chile y Argentina, la Conmebol tomará una decisión en las próximas horas respecto al resultado oficial y el futuro de ambos clubes en el torneo. Existe la posibilidad de que ambos queden fuera de la Copa Sudamericana.