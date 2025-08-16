HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿De ESPN al banquillo? Diego Latorre hará su debut como director técnico en este equipo

Diego Latorre, habitual compañero de Mariano Closs en ESPN, será entrenador en un modesto equipo, aunque no dejaría las transmisiones de momento.

Diego Latorre es confeso admirador de Arsene Wenger y el 'Pep' Guardiola
Diego Latorre es confeso admirador de Arsene Wenger y el 'Pep' Guardiola | ESPN / Radio X Pilar | Composición LR

Diego Latorre, exfutbolista argentino y hoy comentarista de ESPN, está por estrenar una nueva faceta en su vida. El habitual compañero de Mariano Closs en las transmisiones de la Copa Libertadores y la Champions League ha sido contratado como director técnico en una liga de fútbol amateur del país albiceleste.

Con una carrera de jugador que incluyó pasos por Boca Juniors, Racing de Avellaneda, Fiorentina y Salamanca, el cronista tendría ahora una nueva ambición. Confeso admirador de Arsene Wenger y el 'Pep' Guardiola, Latorre finalmente demostrará lo aprendido en distintos cursos al mando de La Jaula Fútbol, equipo de fútbol 7 donde milita su hijo.

PUEDES VER: Franco Mastantuono 'desafía' a hinchas del Real Madrid en su presentación y se rinde ante la grandeza de Messi: "El mejor del mundo"

lr.pe

Así fue el anuncio de Diego Latorre como DT en la liga del 'Kun' Agüero

Un video publicado en las redes de La Jaula Fútbol muestra a un dirigente del club buscando entrenador para la Copa Potrero, torneo de fútbol 7 que organiza el 'Kun' Agüero. Tras descartar a varios candidatos, 'Guillote' Coppola le recomienda a Diego Latorre, con quien finalmente llega a un acuerdo. "Será tu debut, entonces", indica el mensaje que acompaña al metraje.

Al tratarse de un torneo puntual de fútbol 7, Latorre no se apartará de sus responsabilidades en ESPN. Así lo había adelantado en una declaración reciente: "Es mi primera experiencia. Va a ser en la Copa Potrero, en un equipo en el que juega mi hijo. Así que no puede haber conflictos".

PUEDES VER: Goleador de la Liga 1 remece las redes sociales con curiosa 'advertencia' a Lionel Messi: "No te relajes"

lr.pe

No obstante, se desconoce si esta primera aventura sería, eventualmente, el catalizador para que el reconocido exfutbolista busque luego una carrera a tiempo completo como DT en el fútbol profesional.

Diego Latorre desea apoyar a un histórico club argentino

Diego Latorre también explora la posibilidad de convertirse en mánager deportivo, pero específicamente en el histórico club argentino Ferro Carril Oeste, que lleva 25 años sin poder salir de la Primera B Nacional y corre el riesgo de descender de división. "La realidad de Ferro me duelo mucho y haría lo que esté a mi alcance (para ayudar), desde el lugar que sea", confesó.

