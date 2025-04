El último lunes 28 de abril, Conmebol hizo oficial a Lima como sede para la final de la Copa Libertadores 2025; sin embargo, no se anunció qué escenario albergará el duelo definitivo de la máxima competición continental. Pese a ello, diversas fuentes aseguran que el Estadio Monumental volverá a vestirse de gala para recibir el evento, a falta de la confirmación oficial. De esta forma, la casa de Universitario albergará nuevamente una final sudamericana tras 6 años, pues en 2019 fue el escenario del duelo entre River Plate y Flamengo, donde los brasileños se coronaron campeones.

Pero, independientemente de si la ‘U’ llegaría a la final, el cuadro merengue podría recibir un millonario monto por el alquiler del Monumental, valor que incrementaría por ser la segunda vez en que cede su recinto. Por si fuera poco, Conmebol realizará algunas mejoras al coloso, algo que también podría beneficiar al cuadro merengue y sin ejercer una inversión aparte.

¿Cuánto pagará Conmebol a Universitario por el alquiler del Estadio Monumental?

En la reciente edición del programa ‘Hablemos de Max’, Gustavo Peralta reveló que Universitario alquilará el Estadio Monumental a cambio de un monto importante. Si bien no entró en detalles en cuanto a la cantidad que demanda el club de Ate, sí precisó que no sería extraño que reciba 500.000 dólares. Como recordamos, en 2019 la ‘U’ recibió 400.000 dólares de la Conmebol para el uso de su recinto.

“El alquiler del estadio tiene un monto promedio. Cuando pregunte en la ‘U’ me dijeron que es un muy buen monto, importante para lo que significa un alquiler de estadio, y encima las mejoras que va a hacer CONMEBOL. No tengo ese dato (sobre si recibiría 500.000 dólares), pero no me parecería descabellado. Cuando uno saca la cuenta de lo que te cuesta alquilar un estadio y ves lo que costó en el 2019, además de la mejora, puede ser un costo así”, sostuvo el comunicador.

¿Por qué aún no se anuncia el Estadio Monumental como sede de la final de la Copa Libertadores?

Si bien Lima será la sede definitiva de la final de la Copa Libertadores 2025, la Conmebol no anunció al Estadio Monumental como escenario de la definición a partido único. Durante su intervención, Peralta indicó que se revelará cuando ya se conozcan a los finalistas, pero que será, de todas maneras, el estadio de Universitario, pues fue el único que visitó Alejandro Domínguez en su reciente visita al país.

“No se hace oficial porque son protocolos. Se va a anunciar cuando ya estén los finalistas que es el Monumental. Alejandro Domínguez solo visitó un estadio cuando estuvo en Lima, fue al Monumental, estuvo hablando con la gente de la 'U', con Jean Ferrari, han acordado todo. Ya están en contacto las partes para todo el tema de organización, el alquiler del estadio, y lo que significa el arreglo que corre por cuenta de CONMEBOL”, agregó.