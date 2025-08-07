Santiago Ormeño coincidió con Juan Reynoso en México. Ambos cruzaron sus caminos en Puebla cuando el atacante aún estaba formándose y buscando una oportunidad en el fútbol profesional. En aquel entonces, el 'Cabezón' era asistente técnico de Enrique Meza y Ormeño recaló en la academia del club. En principio, no firmó un contrato, sino que pasó pruebas en las divisiones inferiores.

El delantero, hoy en la liga de China, contó que el DT siempre un tuvo gusto futbolístico por su juego. Es más, Ormeño consideraba que existían una conexión entre ambos. Sin embargo, nunca olvidará la vez que Juan Reynoso lo reprendió durante un entrenamiento y terminó llorando por sus fuertes palabras.

Ormeño recordó cuando Reynoso lo 'ninguneó' en Puebla de México

En conversación para el programa '¿Por qué eres lo que eres?', Ormeño recordó cuando no obedeció en una indicación a Juan Reynoso. Al hacerlo, el 'Ajedrecista' perdió los papeles y el artillero no se quedó callado.

“Yo como decía que si le gusto, y a veces me trataba mejor y no me regañaba tanto. Pero recuerdo que una vez me decía siempre ‘no te des la vuelta, apóyate en el primero’ y en una me voltee, pego al ángulo y me dice ‘¡qué no te des la vuelta!’ Y yo ‘profe, metí un golazo’. ‘¡Ah, ahora me contestas!’ Se calentó”, relató.

Al final de esa práctica, Reynoso y su comando técnico lo llamaron para conversar con él y dejarle un plática que nunca sacará de su memoria. "Al final del entrenamiento, me llama con todo el cuerpo técnico, y el profe Juan me comenzó a decir, ‘¿qué onda contigo? ¿Por qué contestas?’ Me comenzó a leer la cartilla bien feo. ‘Tienes 24 años y nos has debutado en Primera División y te sientes muy salsa’. Me fui bien triste. Me metió una cag*** de media hora cuando no había nadie, cuando todos se fueron al vestidor. Recuerdo que estaba llorando de regreso. Me caló muy feo", agregó.

Santiago Ormeño y el duro presente que atraviesa en China

A inicios de temporada, Santiago Ormeño sorprendió al dejar el fútbol mexicano para fichar por el Qingdao Hainiu de la Primera División de China. Sin embargo, su odisea en Asia no fue lo que esperaba. Sin protagonismo, el atacante reveló que un rival lo lesionó y el club apuró su recuperación.

“Entre opciones me sedujo China. Viví ‘esto y esto’ en mi carrera, pues vamos a darnos un salto de charco. Salió mal. Tenía contrato hasta diciembre. Llego a China, dos partidos, un chino me destrozó el tobillo. Fue una lesión, que considero negligencia médica, porque me metieron antes de tiempo. La lesión fue un esguince con edema óseo”, explicó.