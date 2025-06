Futbolista del Auckland City reveló qué harán con el millón de dólares por empatar con Boca: ''No tenemos mucho dinero''

El fútbol volvió a recordarnos que las hazañas no siempre se escriben con títulos, sino con gestas inesperadas. En el cierre de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, el modesto Auckland City de Nueva Zelanda logró un empate 1-1 frente a Boca Juniors, un resultado que quedará grabado como uno de los momentos más memorables del balompié oceánico.

Más allá del resultado, la historia humana detrás del logro es la que conmovió al mundo. El arquero Sebastián Ciganda, nacido en Uruguay y radicado en Nueva Zelanda, reveló que el millón de dólares obtenido por el empate ante el 'Xeneize' se repartirá entre el cuerpo técnico y los jugadores, en un gesto de compañerismo y reconocimiento al esfuerzo colectivo.

Christian Gray ha sido el protagonista del partido ante Boca Juniors. Foto: TyC Sports

Las palabras del portero suplente del Auckland City

Las palabras del propio Ciganda representan un ingreso inédito para un club que depende en gran parte de viáticos, voluntarios y pasión por el deporte: “El premio por el empate, que es de un millón de dólares, lo vamos a repartir entre el cuerpo técnico y el plantel”, expresó el guardameta uruguayo con orgullo en una entrevista con DSports. El portero también relató que en su vida diaria trabaja como limpiador de piscinas y jacuzzis, y que tuvo que pedir vacaciones sin goce de sueldo para poder representar a Auckland en el torneo.

¿Qué dijo la prensa neozelandesa sobre la hazaña del Auckland City?

En Nueva Zelanda, el resultado fue catalogado como una “hazaña futbolística”. Medios como Radio New Zealand y New Zealand Herald destacaron la “exhibición defensiva excepcional” de los dirigidos por Paul Posa celebraron la entrega del equipo, que ya estaba eliminado antes del encuentro: “Recuperamos un poco de respeto. No tenemos mucho dinero, así que me alegro de que el equipo esté contento. Creo que el club se lo merece”, dijo Gray, reflejando el sentimiento general del plantel.

La prensa neozelandesa, que suele reservar los grandes titulares para el rugby, se rindió ante la gesta. El diario Stuff calificó el resultado como una “victoria simbólica”, y muchos consideran este empate una de las páginas más importantes en la historia del club.

Un equipo semiprofesional con espíritu amateur y corazón gigante

El premio de un millón de dólares de la FIFA se suma a los 2,5 millones de dólares que ya ganó Auckland City por participar en el certamen intercontinental. Este monto refleja la disposición y las ganas de representar a lo grande al fútbol oceánico como actual monarca de la Liga de Campeones de la OFC.

A pesar de haber sumado apenas 1 punto en un grupo con Bayern Múnich, Benfica y Boca Juniors, el empate contra el cuadro 'Xeneize' deja al Auckland City en las principales portadas del mundo. En su undécima participación en el Mundial de Clubes, la expectativa era mínima respecto al rendimiento de los neozelandeses, ya que era uno de los equipos con menor presupuesto de la competición y por su condición de club semiprofesional.

David contra Goliat: ¿cómo un equipo amateur le empató a uno de los gigantes del continente?

Auckland City venía de sufrir dos derrotas, con 16 goles en contra y ninguno a favor. El propio Ciganda recordó que “todos esperaban una goleada”, pero el equipo demostró carácter, disciplina y un enfoque defensivo que les permitió sostener el resultado en el estadio Geodis Park, en Nashville.

El gol del empate fue anotado por Christian Gray, un profesor de educación física de 28 años que trabaja en escuelas primarias e intermedias de Auckland. Con humor y humildad, Gray comentó: “Tengo algunas tareas que se han acumulado en el último mes, así que eso es a lo que voy a volver”.

De vuelta a la realidad: viáticos, trabajos diarios y una historia para contar

Tras la histórica igualdad, el plantel de Auckland City regresará a Oceanía para continuar su temporada local. La mayoría de sus futbolistas, como Ciganda o Gray, no vive del fútbol, sino que complementa su pasión con trabajos convencionales. Sin embargo, más allá del regreso a la rutina, el empate ante Boca ya forma parte de la identidad del club. Un equipo que, con humildad, disciplina y esfuerzo colectivo, escribió un capítulo dorado del fútbol neozelandés.