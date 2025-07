Christian Cueva sigue destacando en el extranjero. El último miércoles 30 de julio, Emelec venció a Miguel Iturralde y clasificó a los octavos de final de la Copa Ecuador 2025. El ingreso de 'Aladino' le cambió la cara al Bombillo y le permitió avanzar a la siguiente fase. A pesar de que se lesionó a los 5 minutos de entrar a la cancha, el volante peruano siguió jugando y fue pieza fundamental en el equipo de Guillermo Duró. Eso sí, más allá de su buen nivel, Cueva aún tiene una deuda pendiente: ponerse bien físicamente.

Justamente, el exfutbolista Iván Hurtado, mundialista con la selección ecuatoriana, enfatizó en que 'Aladino' está en la obligación de mejorar su estado físico para tener un rendimiento más óptimo en Emelec. Si bien ha demostrado una calidad indudable, considera que no será suficiente a media que avance el torneo.

Mundialista con Ecuador advirtió a Cueva sobre su estado físico

“Cueva tiene condiciones de sobra. Yo admiro ese tipo de jugadores porque fue a lo que en mi posición me acostumbré: al buen trato de pelota, poder dar bien los pases, de levantar la cabeza y ejecutar bien. Cueva tiene eso y es un jugador ‘picante’ en tres cuartos de cancha, pone a sus delanteros mano a mano, habilita bien, es un socio de los compañeros tanto para adelante como para atrás. Es un jugador que cualquier equipo lo quisiera tener, tiene mucha capacidad y es muy inteligente”, empezó diciendo en el programa 'El Canal del Fútbol'.

El popular 'Bam Bam' no tuvo reparos en criticar la condición física de Christian Cueva. Bajo su punto de vista, el volante de 33 años debe bajar de peso. “La realidad es que Emelec lo contrató en las condiciones que él está ahorita físicamente. Que no tiene un cuerpo atlético, es la verdad. Que tenemos que desconocer la calidad, tampoco, no podemos. Más allá de que está ‘barrigoncito’, porque es la realidad, tiene calidad, hace jugar al equipo. Te juega a uno o dos toques y hay que darle importancia a eso. Pero de que está gordito, está gordito”, agregó.

Finalmente, habló sobre la remota posibilidad de que Cueva llegue a Barcelona SC. “¿Cueva en Barcelona SC? Si él está físicamente bien sí, porque Barcelona es un equipo más rápido que Emelec, tiene jugadores más punzantes adelante y por los costados. Tendría que estar a la altura de sus compañeros”, concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de Emelec de Christian Cueva?

Después de eliminar a Miguel Iturralde, Emelec tendrá que medirse ante Libertad FC por la fecha 23 de la LigaPro de Ecuador 2025. Este encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 3 de agosto, a partir de las 3.00 p. m. en el Estadio Federativo Reina de El Cisne.