Alianza Lima provocó un sismo en Gremio. Los blanquiazules empataron 1-1 ante el Tricolor y avanzaron a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Una vez acabado del compromiso, los rumores sobre una posible salida de Mano Menezes del banquillo empezaron a acrecentarse. Por ello, el presidente de la institución, Alberto Guerra, dio la cara y aclaró que el DT seguirá en su puesto, ya que están conformes con su trabajo en el equipo.

Sin embargo, enfatizó en que no están completamente felices con los resultados que vienen consiguiendo, tanto en el Brasileirao como en el torneo internacional. Asimismo, mencionó cuál es la principal falencia que percibe en el equipo gaúcho.

Presidente de Gremio garantizó continuidad del DT Mano Menezes

"Garantizamos (el tiempo de trabajo), sí, estamos contentos con el trabajo que hacemos día a día. No estamos contentos con los resultados. Ni Mano ni Felipão están contentos con los resultados. Nos enfrentamos a una racha muy difícil, con rivales difíciles. Tenemos que comprender la situación y seguir trabajando para no caer demasiado cerca de esa zona", dijo en conversación con la prensa internacional.

En adición, señaló que el equipo carece de vínculos al momento de jugar. Si bien tienen jugadores de calidad, no están funcionando como equipo. "Lo que he estado diciendo es que realmente no hemos encontrado una conexión. Individualmente, no hay duda de la calidad de varios jugadores, pero no hemos podido encontrar una conexión entre ellos", añadió.

Mano Menezes y su fuerte llamado de atención a su equipo

Al concluir el compromiso, Mano Menezes destacó que el enfrentamiento contra los dirigidos por Néstor Gorosito fue sumamente tenso, principalmente debido al arbitraje. Asimismo, hizo hincapié en las expectativas que tiene respecto al desempeño de los jugadores que integran su plantel.

"Estuvimos tensos en la primera parte, intentando acelerar las jugadas. Al descanso, nos tranquilizamos un poco. El arbitraje también contribuyó a tensar el partido (...). Hemos mejorado algunos aspectos, el camino es largo y difícil. Necesitamos seguir trabajando para que las cosas tomen un rumbo diferente y creo que este es el camino", comentó.