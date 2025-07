Alianza Lima sigue haciendo historia. En Brasil, los blanquiazules empataron 1-1 ante Gremio de Porto Alegre y clasificaron a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con un agónico empate de Hernán Barcos, los íntimos compraron su boleto a la siguiente fase del torneo y dejaron en el camino a uno de los candidatos para levantar el título. Una vez culminado el compromiso, Martin Braithwaite dio la cara y expresó su sentir por la derrota.

En principio, el delantero señaló que el Tricolor hizo un partido correcto, ya que crearon varias ocasiones para ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, fue consciente de que no fue su día y lamentó no poderle brindar una alegría a la afición en el Arena do Gremio.

Braithwaite lamentó eliminación de Gremio ante Alianza Lima

En conversación con la prensa brasileña, Braithwaite mencionó que Gremio careció de efectividad de cara al arco. Asimismo, calificó de penoso y decepcionante no poder avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

"Necesitábamos otro gol. Hicimos todo bien en el partido y creamos ocasiones, pero no fue nuestro día. Todos estamos decepcionados. Solo necesitábamos un gol. Tuvimos ocasiones para ampliar la ventaja. Es una pena. Queríamos ganar delante de la afición. Fue un día especial e importante para todos. Lo intentamos, pero no pudimos conseguir el resultado, y es una decepción para todos", declaró.

¿Cuándo juega Alianza ante Gremio por los octavos de la Copa Sudamericana?

Luego de dejar en el camino a Gremio en su casa, Alianza Lima se medirá ante la Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido de ida entre ambas escuadras se jugará entre el 12 y 14 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

La revancha será una semana después en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Recordemos que los dirigidos por Diego Martínez no perdieron ningún partido en la fase de grupos del certamen internacional.