PSG ganaría "por goleada" a Chelsea en final histórica del Mundial de Clubes: "El París Saint-Germain es superior"

La ansiada final del Mundial de Clubes se encuentra cada vez más cerca. París Saint-Germain y Chelsea se debatirán la copa este domingo 13 de julio en un partido histórico donde ambos equipos demostrarán sus mejores dotes y solo uno se consagrará campeón. En ese sentido, tanto la afición como especialistas en el juego destacan ampliamente el desempeño del PSG en esta competencia, eligiéndolo como el favorito para llevarse la victoria.

En ese sentido, el periodista deportivo Mario Ricardo Escobar, en una conversación con La República, nos comparte su pronóstico, destacando las figuras clave y demás factores que llevarían al PSG a consagrarse el primer campeón del Mundial de Clubes.

PSG y Chelsea chocan en la final histórica del Mundial de Clubes 2025

París Saint-Germain disputará la final del Mundial de Clubes contra Chelsea y ya se tendría una posible sentencia. Tomando en cuenta su impecable participación durante el concurso, el PSG se posiciona como el favorito a ganar la copa en Estados Unidos. Los gigantes europeos tienen un historial de ocho partidos jugados y, en el noveno, se espera un juego con abundantes goles por parte de los parisinos.

"Los dos finalistas han sido campeones este año a nivel europeo. Estamos hablando del Chelsea, que ganó la Conference League, y el París Saint-Germain, que ganó la Champions League. Entonces, lo que ha hecho el PSG durante toda la temporada, e incluso en el Mundial de Clubes, es asombroso, es alucinante, sobre todo por las formas. El haber despachado al Real Madrid de la forma como lo hizo, lo catapulta indudablemente como el gran candidato en la final", expresó Mario Escobar.

Sin embargo, este no es solo el desempeño del equipo, Escobar resalta la evolución del entrenador y estratega Luis Enrique, quien logró consolidarse como tal tras una larga trayectoria en Barcelona, Celta de Vigo y la Roma. "Lo que ha hecho ahora con Kvaratskhelia, con el propio Vitinha, con lo que ha podido hacer de Achraf Hakimi, siendo lateral derecho, es un trabajo muy interesante, porque, además de tener esas piezas que no son hombres de la talla de Lionel Messi, Mbappé o Neymar, son jugadores que han dado un plus adicional a sus carreras por las enseñanzas que les ha impregnado", añadió.

Sin presión a desmeritar al cuadro de Enzo Maresca, Escobar sostiene que, si bien el equipo ha mejorado y no es el mismo de hace 20 años, no se compara con el estilo de juego del PSG. "El París Saint-Germain es superior, pero de lejos a referencia del Chelsea... Yo no descarto que la final pueda terminar en goleada".

PSG vs. Chelsea: posibles alineaciones

El choque de los gigantes europeos está programado para este 13 de julio a partir de las 3.00 p. m., hora local, y 2.00 p. m. de Perú. En ese sentido, Mario Escobar nos adelanta cómo podrían estar conformadas las alineaciones iniciales de cada equipo.

Para PSG, el "11 prime" estaría conformado por Donnarumma (arco), Mendes (izquierda), Hakimi (derecha), Beraldo (zaga central), Marquinhos (zaga central), Vitinha (medio campo), Fabián Ruiz (volante), Neves (volante), Doué (derecha), Kvaratskhelia (izquierda) y Dembélé (medio).

En el caso de Chelsea, la lista inicial de Enzo Maresca podría ser Sánchez (arco), Malo Gusto (lateral derecho), Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer, Nkunku, Pedro Neto y Joao Pedro.

Marcador probable del París Saint-Germain vs. Chelsea

De acuerdo con Escobar, el encuentro está casi asegurado para PSG, quien podría llevarse la victoria por goleada. Tomando en cuenta el estilo de juego del PSG y el historial de sus últimos partidos, las estadísticas favorables decantarían un marcador tentador de "3 a 0 o 3 a 1" a favor del equipo de Luis Enrique.