El París Saint-Germain venció al Real Madrid por 4 goles a 0, por la segunda semifinal del Mundial de Clubes. Esta derrota ha sido catalogada como una ‘humillación’ por parte de los franceses hacia los españoles.

Tras el encuentro, Vitinha, mediocentro del PSG, dio su análisis sobre el encuentro en zona mixta. Además, tuvo un par de palabras para Luka Modrić, quien se va del Real Madrid.

PUEDES VER: PSG y el millonario premio que puede ganar si derrota al Chelsea y se consagra campeón del Mundial de Clubes

¿Qué dijo Vitinha tras derrotar al Real Madrid en el Mundial de Clubes?

Cuando fue consultado por el partido, el portugués resaltó la importancia del juego colectivo. "Hay muchos tipos [de jugadores], ya lo venía diciendo desde hace mucho tiempo, y no solo yo, mucha gente lo dice: el colectivo es siempre lo más importante. No siempre los mejores jugadores forman los mejores equipos, y creo que la forma en que afrontamos un espectáculo, en que pensamos en el equipo y no en lo individual, marca toda la diferencia", explicó el jugador.

"Eso ha marcado la diferencia hasta ahora, con la conquista de la Champions, la liga francesa, la Supercopa, todo lo que hemos ganado hasta ahora. Y está marcando la diferencia también en este Mundial de Clubes, y espero que también la marque en la final", agregó.

Vitinha sobre Luka Modrić: “Es una de mis mayores inspiraciones”

La estrella del PSG también tuvo un par de palabras para la leyenda merengue, quien se retira del Real Madrid tras este Mundial de Clubes. "Luka Modrić es una de mis mayores inspiraciones. Le agradecí sus amables palabras y le dije que es un honor jugar contra él”, declaró el mediocentro.

Cabe recordar que, previamente, el croata había tenido un par de palabras para el jugador, y lo llamó "uno de los mejores centrocampistas del mundo" después de la victoria de Croacia por 5-1 sobre la República Checa en junio de 2025.

¿Cuánto vale Vitinha?

Actualmente, el jugador del PSG está valorizado en 80 millones de euros, según el portal Transfermarkt. Siendo considerado uno de los jugadores más destacados del plantel.