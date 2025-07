Christian Cueva ha causa sensación en Emelec. Desde su llegada a Guayaquil, el volante se ganó un puesto en el Bombillo y ya registra un gol y una asistencia en cuatro partidos disputados. Su última victoria ante Vinotinto FC sirvió para que el Bombillo salga de la zona de descenso al menos por unos días. A pesar de la grandeza y la representatividad del conjunto eléctrico en Ecuador, su presente no es bueno y está luchando por no perder la categoría a final de temporada.

Justamente, muchos se preguntaron por qué Cueva eligió dejar Cienciano por irse a pelear la categoría en Emelec. En una reciente entrevista, 'Aladino' admitió que desconocía en su plenitud el desolador panorama que vivía el Bombillo; sin embargo, se decantó por su historia.

Cueva admite que no conocía sobre crisis de Emelec en Ecuador

En conversación con 'El Canal del Fútbol', Christian Cueva fue sincero al mencionar que no estaba al tanto de toda la situación que vivía Emelec. No obstante, decidió aceptarlo porque es una persona de retos y confía que el equipo logrará el objetivo primordial al final de la campaña.

"Sabía de la historia de Emelec, pero no estaba muy al tanto del tema que estaba pasando, cuando llegué traté de buscar algo más. No había investigado en su totalidad. Ya los había enfrentado antes y conocía su historia, eso me agradó mucho, la gente, la historia del club. Después, cuando supe más sobre las situaciones del club y de todo lo bueno que estaban haciendo para sanear esos temas, tomé la decisión de venir", declaró.

"En realidad, a mí me gustan los retos. Vine con un objetivo y no me arrepiento. Sé que esto es un proceso que requiere paciencia para que los resultados lleguen, pero estoy convencido de que, junto con todos mis compañeros, vamos a sacar esto adelante”, agregó.

¿Cuáles son los objetivos de Christian Cueva en Emelec?

En relación a los objetivos deportivos que tiene con Emelec, Christian Cueva enfatizó en que todo jugador aspira a alcanzar lo más alto. No obstante, resaltó la importancia de concentrarse en superar el difícil momento actual y salir de las posiciones más bajas en la tabla.

"Todo jugador te va a decir que, en un club tan importante como Emelec, siempre el sueño es salir campeón. Siempre es bueno aterrizar, poner los pies en la tierra y, sobre todo, saber en la situación en la que estamos. Para mí, el primer objetivo es salir del lugar en el que no deseamos estar ni tiene que estar el club (zona de descenso)", señaló.