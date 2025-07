Jürgen Klopp es considerado uno de los mejores entrenadores de la historia del Liverpool. Durante su ciclo al mando del gigante inglés, los reds rompieron una sequía de títulos en la Premier League y volvieron a consagrarse en la Champions League. Uno de los jugadores fundamentales en su periodo fue el portugués Diogo Jota, quien falleció en un trágico accidente de tránsito en España.

Luego de conocer este trágico suceso, el experimentado entrenador alemán se mostró muy afectado y decidió utilizar sus redes sociales para despedir al delantero de la selección de Portugal.

Jürgen Klopp devastado con la muerte de Diogo Jota

El estratega de 58 años, quien fue el encargado de solicitar el fichaje de Diogo Jota en el Liverpool en el 2020, señaló que se encuentra con el corazón roto tras lo acontecido con el exjugador y su hermano André Silva. Asimismo, le dedicó unas palabras a la esposa del portugués y sus hijos.

"¡Este es un momento en el que me cuesta mucho! ¡Debe haber un propósito mayor! ¡Pero no lo veo! Me rompe el corazón saber del fallecimiento de Diogo y su hermano André. Diogo no solo era un jugador fantástico, sino también un gran amigo, un marido y padre cariñoso y atento. ¡Os echaremos mucho de menos! Todas mis oraciones, pensamientos y fuerzas para Rute, los niños, la familia, los amigos y todos los que los querían. Descansa en paz. Con amor", escribió en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Jürgen Klopp tras muerte de Diogo Jota. Foto: Instagram

Diogo Jota fallece en accidente

En la madrugada de este jueves 3 de julio, las autoridades españolas reportaron un accidente automovilístico en la carretera Rías Bajas de la provincia de Zamora, España. Las personas que se encontraban dentro del vehículo eran el exfutbolista Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes perdieron la vida.

El siniestro generó una serie de repercusiones en el mundo del fútbol. Jugadores como Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior y Karim Benzema fueron algunos de los que enviaron sus condolencias.