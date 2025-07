Canales de los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025: ¿dónde ver los 4 partidos desde Sudamérica?

Los cuartos de final del Mundial de Clubes arrancan este viernes 4 de julio con dos partidazos: Fluminense vs Al Hilal y Palmeiras vs Chelsea. Desde Sudamérica, los hinchas tendrán la opción de ver el torneo a través de canales locales de señal abierta, como América TV en Perú o Telefe en Argentina, por poner algunos ejemplos.

En cable, la cadena DirecTV, a través de su canal DSports y su servicio de streaming DGO, tiene los derechos de todos los cotejos; es decir que transmitirá no solo los dos anteriores, sino también el PSG vs Bayern Múnich y Real Madrid vs Borussia Dortmund del sábado 5. Para saber desde qué canal ver cada encuentro, consulta la siguiente guía.

¿En qué canales ver cuartos de final del Mundial de Clubes 2025?

Revisa qué canal televisará cada uno de los cuatro partidos de cuartos de final del Mundial de Clubes en tu país. En los territorios donde DSports no tiene cobertura habrá otras alternativas, como Disney Plus (con su Plan Premium).

Fluminense vs Al Hilal

Argentina: DSports, Telefe, Disney+

Bolivia: Tigo Sports, Tuves, XDigital, Cotas, Entel TV, AXS

Brasil: SporTV, Cazé TV

Chile: Chilevisión, DSports, Disney+

Colombia: DSports, Win Sports, Disney+

Costa Rica: TD+, TDMAX, Teletica

Ecuador: DSports, Disney+

México: ViX Premium

Paraguay: Disney+, Tigo Sports+, SNT, Telefuturo

Perú: DSports, América TV, Disney+

Uruguay: Disney+, DSports, Nuevo Siglo, TCC, Montecable

Venezuela: Televen, Disney+

Estados Unidos: Unimás, TUDN

Palmeiras vs Chelsea

Argentina: DSports

Bolivia: Tigo Sports, Tuves, XDigital, Cotas, Entel TV, AXS

Brasil: SporTV, Cazé TV

Chile: DSports

Colombia: DSports

Costa Rica: TDMAX, Teletica

Ecuador: DSports, Teleamazonas

México: DAZN

Paraguay: Tigo Sports+, SNT, Telefuturo

Perú: DSports

Uruguay: DSports, Nuevo Siglo, TCC, Montecable

Venezuela: Televen

Estados Unidos: Univisión, TUDN

PSG vs Bayern Múnich

Argentina: DSports, Telefe, Disney+

Bolivia: Red Uno, Tigo Sports, Tuves, XDigital, Cotas, Entel TV, AXS

Brasil: SporTV, Cazé TV

Chile: Chilevisión, DSports, Disney+

Colombia: DSports, Win Sports, Disney+

Costa Rica: TD+, TDMAX, Teletica

Ecuador: DSports, Disney+

México: DAZN

Paraguay: Disney+, Tigo Sports+, SNT, Telefuturo

Perú: DSports, Disney+

Uruguay: Disney+, DSports, Nuevo Siglo, TCC, Montecable

Venezuela: Televen, Disney+

Estados Unidos: DAZN

Real Madrid vs Borussia Dortmund

Argentina: DSports

Bolivia: Tigo Sports, Tuves, XDigital, Cotas, Entel TV, AXS

Brasil: SporTV, Cazé TV

Chile: DSports

Colombia: DSports

Costa Rica: TDMAX, Teletica

Ecuador: DSports, Teleamazonas

México: Canal 5, TUDN, ViX Premium

Paraguay: Tigo Sports+, SNT, Telefuturo

Perú: DSports América TV

Uruguay: DSports, Nuevo Siglo, TCC, Montecable

Venezuela: Televen

Estados Unidos: DAZN.

¿Cómo ver el Mundial de Clubes 2025 gratis por internet?

Si quieres seguir la cobertura ONLINE de los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, ingresa a la plataforma de streaming DAZN, que transmite todos los partidos del torneo completamente gratis.