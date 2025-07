Ricardo Gareca sorpendió, en una entrevista con 'Doble Punta', la verdadera fortaleza de la selección peruana de fútbol para clasificar al próximo Mundial. El técnico argentino rompió su silencio y elogió el trabajo invisible y natural de los futbolistas nacionales. Además, recordó su amistad con Christian Cueva en las dos Eliminatorias anteriores.

El 'Tigre' rugió fuerte, en el Podcast de Horacio Zimmermann, destacó las virtudes y fortalezas de los futbolistas peruanos. La poca presencia de los jugadores, en grandes clubes internacionales, lo compensan con otras caraterísticas que muy pocos futbolistas en Sudamérica poseen.

¿Cuál es la verdadera fortaleza de la selección peruana de fútbol?

"En Perú, el jugador es fuertísimo, contrariamente a lo que muchas veces se puede pensar, nosotros estamos convencidos que es fuertísimo después de conocer el país y los clubes, cómo estaban en la infraestructura, cómo los clubes los amparaban y les daban las oportunidades para triunfar. Ellos se superan en un contexto totalmente adverso, en cuanto a la formación, a la alimentación, a las posibilidades que se le brindan, los vaivenes que tienen, suben a 3 mil y pico de metros, juegan en la selva, en el calor, en césped sintético, corren igual, juegan igual, los tipos triunfan y se van a otras ligas, esa es una fortaleza increíble, muy característico de ellos", enfatizó Ricardo Gareca.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre un posible regreso a la selección peruana?

En un primer momento, Gareca se refirió a la presencia de Óscar Ibáñez como técnico interino de la selección peruana. Además, enfatizó en los recientes cambios que se realizaron en la Bicolor.

"Eso yo no lo sé, no te sabría decir, primero porque está una persona que quiero mucho, Óscar, al frente. Creo que Perú pasó de estar tantos años con un cuerpo técnico a cambiar, volver un poco a lo que era antes, antes era algo normal que Perú cambie de entrenador porque no encontraba los resultados. Pasó con nosotros por un proceso muy largo, por lo cual estar siete años y medio en Perú, era algo impensado, te hablo de los últimos tiempos", dijo.