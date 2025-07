Taylor Fritz avanza en Wimbledon tras una épica remontada que se vio interrumpida por el toque de queda del torneo

Taylor Fritz debió esperar casi un día entero para terminar lo que empezó. Tras ir dos sets abajo y recuperarse hasta el empate, su duelo ante Giovanni Mpetshi Perricard se interrumpió por el toque de queda en Wimbledon. Cuando la acción se reanudó, el estadounidense selló una remontada memorable con parciales de 6-7(6), 6-7(8), 6-4, 7-6(6) y 6-4.

"Pensé que todo terminaría anoche", afirmó Fritz luego de completar su triunfo. El encuentro captó la atención por su intensidad y también por la controversia generada por la suspensión a las 22:18, pese a que el reglamento permite jugar hasta las 23:00.

Pese a la molestia del tenista por la postergación del partido, Fritiz logró el triunfo. Foto: rodrihernandezbr/ Instagram





Fritz se impone a la presión y a la potencia rival

Mpetshi Perricard marcó el ritmo en los dos primeros sets con un saque imparable, incluido el más veloz en la historia del torneo: 246 km/h. Fritz se mantuvo firme y ganó más puntos, aunque debió ceder en los tiebreaks. Reaccionó en el tercero y forzó un cuarto set que también lo vio al borde de la derrota.

Con el marcador 5-1 en el tiebreak, Fritz remontó hasta imponerse 8-6. Tras gritar “¡vámonos!” al palco, se preparaba para rematar el duelo, pero una conversación con los oficiales cambió el guion.

El toque de queda frena el impulso del estadounidense

El supervisor del torneo ordenó detener el partido pese a quedar más de 40 minutos para el cierre permitido. "Entonces no me preguntes", dijo Fritz, molesto por la decisión que cortó su envión. “No sé por qué sigues preguntándome si quiero jugar. Deja de pedírmelo porque ya dijiste que no jugaríamos”.

Mpetshi Perricard aceptó sin reparos la decisión y se retiró con su mochila al hombro. Fritz, en cambio, expresó su frustración, aunque aseguró entender la postura del rival: "Creo que me habría sido fácil frustrarme por no poder jugar anoche. Para ser sincero, me sentía seguro al llegar al quinto set, tanto si hubiera sido anoche como hoy" comentó el tenista al medio The Athletic.

PUEDES VER: Gonzalo Bueno avanza a semifinales del Lima Challenger 2025 tras vencer con autoridad a Pucinelli

El regreso a la cancha define un duelo dramático

Ambos jugadores volvieron 17 horas después. El público acompañó a Fritz con gritos al iniciar el quinto set. Mpetshi Perricard dispuso de dos chances para romper el servicio, pero el estadounidense respondió con solidez y evitó el quiebre.

En el tramo final, Fritz sostuvo su saque con autoridad y dejó a su rival con la presión del 4-5. Una doble falta abrió el juego y varios errores sellaron el destino del francés. El estadounidense cerró así una de las victorias más trabajadas de su carrera.

Wimbledon mantiene una política única en los Grand Slams

A diferencia de otros majors, Wimbledon aplica de forma estricta su toque de queda desde 2009, cuando el Ayuntamiento de Merton lo implementó para respetar la tranquilidad vecinal. Según el All England Club, esta norma busca mantener las consideraciones que se deben tener con los vecinos de la zona debido a la magnitud del torneo.

Los tiempos de los cuatro primeros sets (44, 48, 33 y 45 minutos) hacían improbable completar un quinto set dentro del horario restante. El supervisor, con base en esa previsión, interrumpió el duelo antes de tiempo. Afortunadamente, Fritz no se rindió, se mantuvo confiado en su juego, se recuperó del corte abrupto y consiguió avanzar en Wimbledon con una actuación que quedará registrada por su determinación y temple.