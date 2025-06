¿Carlos Alcaraz y Emma Raducanu son pareja? Esto se sabe de la posible relación entre 2 de los mejores tenistas del mundo

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu serán dupla en la competencia de dobles mixtos del US Open 2025, el último Grand Slam del año. Si bien ya es formidable la noticia de que el número 2 del ranking ATP hará equipo con la ganadora de dicho torneo en 2021, la prensa del Reino Unido fue más allá y empezó a circular los rumores de que ambos tenistas estarían en una relación.

Resulta que el español y la británica, ambos de 22 años, ya se estuvieron viendo en más de una ocasión; de hecho, la actual número 38 del ranking WTA afirma que los dos se conocieron hace unos 4 años, cuando Alcaraz aún no estaba en el top mundial. No obstante, Raducanu no le da mucha importancia a los rumores.

¿Alcaraz y Raducanu son pareja? Esto dijo The Sun

El diario sensacionalista The Sun compartió imágenes de Emma Raducanu en las tribunas del Queen's Club de Londres, donde Carlos Alcaraz derrotó en la final a Jiri Lehecka; según el medio, la británica nacida en Canadá estuvo el jueves y el sábado alentando al hispano.

Pero allí no acaba el rumor: según una fuente consultada por dicho medio, el murciano incluso habría ido a visitar a su colega al hotel. "No solo la gente del tenis hablaba del tema; trabajadores de la BBC y otras cadenas también corrían el chisme. El único amor del que se hablaba era el de Emma y Carlos", agregó otro insider.

Esto dijo Emma Raducanu sobre supuesta "relación" con Alcaraz

Emma Raducanu se pronunció respecto a los rumores de una relación que, aunque recién se han hecho fuertes en los tabloides, ya llevaban un buen tiempo en las redes sociales. "No estoy enterada a ese extremo, pero me alegra que el internet se divierta. Les estamos dando algo de entretenimiento a todos", expresó, entre risas, en entrevista con el medio Queen's.

La tenista, de raíces rumanas y chinas, relató que su amistad con el español data de 2021 y se consolidó en el Wimbledon de ese año. "Siempre trataba de acercarme en la siguiente ronda (del US Open 2021) porque él jugaba un día antes que yo. Estamos en contacto desde entonces y, obviamente, ha seguido ganando. Ha sido genial verlo porque hablábamos y éramos amigos antes de que alguno ganara algo", detalló.

Raducanu también contó cómo fue que ambos decidieron jugar en el dobles mixto del US Open: "Él me lo pidió a principios de año y me sentí muy sorprendida, honrada y, por supuesto, emocionada. Pasé por la formalidad de preguntarle a mi entrenador, pero por supuesto que iba a decir que sí", declaró.