En las últimas horas, se conoció que Jorge Célico dejó de ser entrenador de Emelec. El entrenador de 60 años así lo confirmó primero en una entrevista para una radio de Ecuador y luego a través de sus redes sociales. El exentrenador de Deportivo Garcilaso aseguró que fue despedido por Jorge Guzmán, presidente del Bobillo, el último jueves 26 a través de un chat.

Jorge Célico cuenta cómo se enteró de su salida de Emelec

"Me enteré anoche (jueves 26) increíblemente por chat. 11:30 de la medianoche me escribió el presidente del club diciéndome que ya no me presente, que ya había puesto a disponibilidad mi puesto. Así que dolido por todo eso, pero también con la fuerza y tranquilidad necesaria de haber bien las cosas, de dejarles un equipo competitivo armado. Estoy seguro de que Emelec va a salir adelante (...) Realmente vergonzoso, pero bueno, así fue", declaró Célico para 'Mundo Deportivo EC'.

Jorge Célico se va de Emelec tras dirigir 17 partidos, en los que ganó 4, empató 6 y perdió 7. El cuadro eléctrico se encuentra actualmente en la antepenúltima posición de la LigaPro con solo 18 puntos.

Jorge Célico dejó un mensaje de despedida tras ser destituido de Emelec

"Gracias por tu grandeza Emelec! Fin de un ciclo en el cual hemos conocido grandes profesionales y en el que tratamos día a día de poner a un grande donde se merece. Siempre lo dije y lo pensé 'no es como empieza sino cómo termina'. A descansar en familia y esperar lo que viene", escribió en su cuenta oficial de Instagram.