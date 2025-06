El lateral derecho Romano Benito Floriani Mussolini, bisnieto del dictador Benito Mussolini, regresará a la Lazio de la Serie A (Primera División de Italia) luego haber jugado en la segunda categoría con el club Juve Stabia, durante la última temporada. Así lo dio a conocer el club de la región de Campania a través de sus redes sociales.

"La Lazio ha ejercido su derecho de recompra, según lo establecido en los acuerdos firmados la temporada pasada. El club agradece a Romano la profesionalidad, el compromiso y el apego a la camiseta demostrados durante toda la temporada", informó el cuadro de las avispas.

Números de Romano Floriani Mussolini

En la campaña 2024-25, Romano Floriani Mussolini jugó 37 partidos, entre la Serie B y la Copa Italia, con la Juve Stabia, en los cuales registró un gol y cuatro asistencias. Tras culminar la etapa regular del torneo en el quinto lugar de la tabla de posiciones, su equipo disputó los playoffs de ascenso, pero cayó en semifinales contra Cremonese.

¿Qué dijo Romano Floriani Mussolini sobre su bisabuelo?

Floriani Mussolini, quien es bisabuelo del exdictador por parte de su madre, la política de derecha Alessandra Mussolini, no ha sido ajeno a las controversias por sus orígenes. En diciembre del año pasado, cuando anotó su primer gol, los hinchas de la Juve Stabia celebraron con gestos fascistas, un hecho que llamó la atención de la prensa internacional. Pese a todo, el futbolista no reniega de su pasado familiar, razón por la cual usa en su camiseta la simbología F. Mussolini, según informa la agencia EFE.

"Mi bisabuelo Benito fue una figura muy importante para Italia, pero estamos en 2024 y el mundo ha cambiado. Estas cosas vinculadas a mi apellido no me interesan. Siempre habrá algún prejuicio, pero mi trabajo no tiene nada que ver con eso y no me afecta", sostuvo el año pasado en una entrevista para La Gazzetta dello Sport.

"En el campo no siento nada más allá de algunos gritos desde la grada a los que no doy importancia. Tampoco a los comentarios en las redes sociales. Mi madre lo pasó peor. Como mujer es más difícil. A ella le ha afectado más, porque es política y está muy expuesta. Pero hay que admirarla por cómo se defiende", agregó aquella vez.