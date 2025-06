¿A qué hora empieza WWE Night of Champions 2025? Cartelera y dónde ver ONLINE a John Cena vs CM Punk en México y EEUU

John Cena vs CM Punk chocarían por última vez en Night of Champions 2025 | WWE

¿A qué hora empieza el Night of Champions 2025? La WWE regresa con uno de sus Premium Live Events más esperados este sábado 28 de junio, donde John Cena pondrá en juego su título mundial indiscutible ante CM Punk, y los torneos King & Queen of the Ring coronarán a sus campeones. La acción tendrá lugar en el Kingdom Arena de Riad (Arabia Saudita).

Este podría ser el último enfrentamiento de Cena contra Punk en la carrera del 17 veces campeón mundial, que realiza su gira de despedida este 2025; además, es el primer 1vs1 entre ambos en 12 años, cuando lucharon en RAW por el pase a Wrestlemania 29, aunque la última vez que se enfrentaron en el ring fue en el Elimination Chamber 2025.

¿A qué hora empieza WWE Night of Champions 2025?

El evento WWE Night of Champions 2025 inicia en los siguientes horarios, de acuerdo con tu país o región:

México (centro), EE. UU. (Denver, Utah, El Paso), Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua: 11.00 a. m.

México (Pacífico), EE. UU. (San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Arizona, Las Vegas): 10.00 a. m.

EE. UU. (Nueva York, Miami, Orlando, Washington D. C.), Puerto Rico, Venezuela, Rep. Dominicana, Bolivia, Chile: 1.00 p. m.

EE. UU. (Dallas, Houston, Chicago), México (Quintana Roo), Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 12.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 2.00 p. m.

España (peninsular): 7.00 p. m.

Arabia Saudita: 8.00 p. m.

Cartelera del WWE Night of Champions 2025

Además de la pelea de John Cena vs CM Punk, también tendremos las finales de King & Queen of the Ring, cuyos ganadores tendrán la chance de pelear por el título mundial de su marca en SummerSlam 2025. Revisa aquí las luchas confirmadas:

John Cena (c) vs CM Punk - por el campeonato Indiscutible de WWE

- por el campeonato Indiscutible de WWE Randy Orton vs Cody Rhodes - por la final de King of the Ring

- por la final de King of the Ring Jade Cargill vs Asuka - por la final de Queen of the Ring

- por la final de Queen of the Ring Jacob Fatu (c) vs Solo Sikoa - por el campeonato de los Estados Unidos de WWE

- por el campeonato de los Estados Unidos de WWE Rhea Ripley vs Raquel Rodríguez - Street Fight

- Street Fight Sami Zayn vs Karrion Kross.

¿Dónde ver WWE Night of Champions en EEUU, México y Latinoamérica?

La transmisión del WWE Night of Champions 2025 irá EN VIVO a través de las plataformas de streaming pagas Peacock (para los Estados Unidos) y Netflix (en México, Latinoamérica y el resto del mundo).

¿Cómo ver WWE Night of Champions por Peacock en EEUU?

La plataforma de streaming Peacock, que transmite el Night of Champions y varios otros PLEs de la WWE, está disponible para el público en los Estados Unidos por un precio mensual de US$7,99 (con anuncios) o US$13,99 (sin publicidad).

¿Cómo ver WWE Night of Champions por Netflix?

Netflix, servicio de streaming que tiene la exclusividad de la WWE en México y el resto de Latinoamérica, está disponible en los siguientes precios: