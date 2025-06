¡Con 58 años! Goldberg vuelve a la WWE y reta a Gunther por el título mundial del peso pesado

Goldberg sorprendió a miles de fanaticos de la lucha libre al reaparecer en la última edición del WWE Monday Night RAW este lunes 16 de junio y retar a Gunther, el actual campeón mundial de los pesos pesados, en un combate que se llevará a cabo en el Saturday Night's Main Event de este 12 de julio, en la que muchos especulan podría ser la despedida a lo grande del miembro del Salón de la Fama, hoy con 58 años.

Con una destacada trayectoria en los rings de la WCW y WWE, donde solía acabar con sus rivales en menos de 10 minutos, Goldberg no aparecía en una velada desde el evento Bad Blood, en octubre del 2024, cuando intentó atacar justamente a Gunther, que lo acababa de insultar, pero fue detenido por los guardias; aunque su pelea más reciente fue antes, en 2022, al enfrentar a Roman Reigns en Elimination Chamber.

Así fue el regreso de Goldberg en WWE RAW

En la arena del Resch Center en Green Bay, Wisconsin, Gunther celebraba su reciente triunfo sobre Jey Uso para quedarse con el título del peso máximo, y deslizaba la posibilidad de enfrentar a Seth Rollins. "Soy un hombre y reconozco que en WrestleMania, Jey Uso fue mejor. Por una noche solo. Porque el resto de días soy intocable. He escuchado todos los rumores sobre… qué es lo siguiente para mí", sostuvo.

En ese momento, sin embargo, Goldberg subió al ring para retar al austríaco, con quien tenía una deuda pendiente. "Gunther, hace unas semanas empezaste algo con mi familia en Atlanta, y me aseguraré de terminarlo allí. Sábado 12 de julio. Saturday Night's Main Event. Eres mío, porque eres el siguiente", le gritó en la cara, ante una emocionada audiencia.

Algunos medios e insiders de la lucha libre ya habían filtrado días atrás la aparición del veterano peleador en el programa del lunes, así como su próxima pelea contra Gunther; esto último explicaría por qué el 'General del Ring' le arrebató el título pesado a Jey Uso en la edición de RAW del 9 de junio, ya que Triple H tenía en mente que la pelea estelar del SNME tuviera un cinturón en juego, según reporta The Wrestling Observer.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que esta será la última pelea de Bill Goldberg, el propio luchador deslizó previamente la posibilidad de tener su combate de despedida este año. "En 2025, Goldberg hará su regreso en un combate de retiro. Tengo un par de meses para prepararme. No hay fecha, no hay tiempo", declaró al programa SEC Nation de ESPN en noviembre último.

Si bien los años ya pesan en el físico del cuatro veces campeón mundial, el evento estelar del Saturday Night's Main Event se avizora como un Dream Match en el que chocarán la explosividad de Goldberg contra el estilo preciso y metódico de Gunther, quien había confesado -dentro del kayfabe- que el nacido en Oklahoma era su luchador preferido.