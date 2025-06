Alex Valera enciende a la hinchada crema tras el triunfo de Universitario: "El más grande del Perú"

Triunfo monumental. Este miércoles 25 de junio, el plantel del ‘Nonno’ Fossati se adueñó del Estadio Mansiche de Trujillo y venció 2-0 a Atlético Grau, consolidándose como líder absoluto en la tabla con 35 puntos y acercándose cada vez más a ser campeón del Torneo Apertura.

La gran figura del partido, Alex Valera, autor de los dos goles de penal que aseguraron la victoria, rindió declaraciones para L1 MAX al término del encuentro. El jugador destacó la importancia del resultado en condición de visita, pese a las condiciones del campo.

“Ha sido un partido importante. Todos los tomamos como una final y creo que desde que estamos en el club lo venimos tomando así día tras día. Me sentí cómodo y el equipo también. Sabíamos que la cancha no iba a estar en buenas condiciones, pero eso no lo tomamos de excusa. Simplemente creo que hicimos el trabajo que tuvimos que hacer”, señaló el delantero de Universitario de Deportes.

Respalda al ‘Tunche’ Rivera

El delantero crema también se refirió a José ‘El Tunche’ Rivera, quien falló un penal en el primer tiempo. Valera pidió respaldo para su compañero y reconoció que situaciones así le pueden pasar a cualquiera.

"Todos estamos aptos de hacer los penales y hoy tuve la oportunidad de anotar dos y seguir sumando en lo personal. Lo del ‘Tunche’ a todo el mundo le pasa, el que no lo intenta no pasa por eso. Hay que darle la confianza, es un gran delantero y es muy importante. Sacamos una ventaja importante, pero hay que recordar que nos quedan dos partidos más. Esto es futbol y no hay que confiarnos”, sostuvo.

Agradece el apoyo los hinchas

Finalmente, no dejó pasar la oportunidad para agradecer el respaldo de la hinchada y de la gran cantidad de público crema que llegó a Trujillo y convirtió el Mansiche en una caldera merengue.

“Que nos sigan apoyando. Creo que este equipo está demostrando muchas cosas. La campaña lo hacemos sabiendo que estamos en el club más grande del Perú y la presión. La presión está, pero hay que dar nuestro 100% para poder responder. Agradecido con los hinchas, los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores que me respaldan”, concluyó.