Se acabó la novela. Los hinchas de Universitario de Deportes se ilusionaron con el posible fichaje Gianluca Lapadula, pero Christian Cueva y el experimentado periodista Horacio Zimmermann terminaron con los rumores de forma contundente. El equipo dirigido por Jorge Fossati estaría pensando en refuerzos para el Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el '9' de la selección peruana no se pondrá la camiseta 'crema'.

Gianluca Lapadula no jugará en Universitario de Deportes por diversos motivos. El delantero peruano no se ha pronunciado, pero en su círculo cercano aseguran que la posibilidad de jugar en Perú es lejana y casi nula al menos para la presente temporada. Quizás en los próximos años el panorama podría cambiar.

¿Por qué Gianluca Lapadula no jugará en Universitario de Deportes?

La experiencia y el olfato goleador de Lapadula ilusionaron a la 'U' para que haga dupla con Valera o sea el único punta arriba como un '9'. No obstante, luego de las declaraciones de Christian Cueva sobre su amigo, Horacio Zimmermann confirmó la versión del '10' de Emelec y explicó los motivos por los que 'Lapagol' no portará la camiseta del bicampeón.

"No es Perú, no es la ‘U’. Si le dicen ‘vente a Palmeiras’, él va a decir que no es el momento porque está tratando de resolver problemas muy personales, familiares, no sé de qué índole”, sostuvo el comunicador en su programa 'Doble Punta'.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre la posibilidad de que Lapadula juegue en Universitario?

"Yo creo que Gianluca Lapadula es caro. Él es una persona que quiero mucho, cuando él llego, fui una de las primeras personas que lo recibió, tenemos una buena amistad y hay contacto momentáneamente. La verdad no creo que sea eso posible", confesó en RPP. Asimismo, admitió que prefiere verlo en Sudamérica que en la Serie A, pero todo depende de él.

"Sin dudas, quien no quisiera un jugador como Lapadula aquí. Si hay las posibilidades que venga, de verder sería buenísimo. Pero él tiene su vida, su familia y muchas cosas para tomar una decisión de venir a Sudamérica, ya sea Ecuador o cualquier parte. Pero en lo fubtolístico, sí me gustaría", confirmó.