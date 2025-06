Luis Ramos quiere jugar en Universitario. Este miércoles 25 de junio, la 'U' derrotó 2-0 a Atlético Grau en Trujillo por la fecha pendiente del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Ramos estuvo presente en las tribunas del Mansiche para presenciar el compromiso y aprovechó para esclarecer los rumores sobre su futuro. El delantero, que ha tenido un buen rendimiento en América de Cali, reveló que los cremas han conversado con su empresario y le hace ilusión poder vestirse de merengue.

La novela entre Ramos y Universitario tiene varios capítulos. Lo último que se conocía de este vínculo es que América de Cali no quiere soltar al delantero luego de destacar en la primera mitad de temporada. No obstante, su estadía en Colombia no estaría totalmente garantizada.

Luis Ramos contó que Universitario con su agente y se emociona por llegar a Ate

En conversación con L1 Max, Luis Ramos contó que se ha acercado a Universitario, aunque el fichaje aún no está cerrado. Eso sí, dejó en claro que le gustaría volver al fútbol peruano y ser nuevo delantero de la 'U' tanto para la Liga 1 como para los octavos de la Copa Libertadores.

"Sí, obviamente, no es novedad, se comunicaron conmigo, con mi empresario, esperemos que se pueda dar la posibilidad. Feliz porque quién no quisiera jugar en uno de los equipo más grandes del Perú, muy contento por eso", dijo para las cámaras de L1 Max.

Luis Ramos habló sobre su presente en América de Cali

Ramos contó que se tomó unos días de sus vacaciones para visitar a su familia en Trujillo y ver el partido de Universitario. Asimismo, se mostró feliz por la gran adaptación que ha tenido en Colombia a punta de goles y notables rendimientos.

"Sí, estamos aquí de vacaciones con toda la familia aprovechando para visitar a los seres queridos. Disfrutar también de este encuentro porque hace mucho tiempo no tienen un partido de primera división. Agradecer a la hinchada que tiene el cariño con uno", dijo.

"Gracias a Dios me está yendo bien. Estoy tratando de hacer lo mejor para seguir así, para seguir creciendo con la selección. Muy contento por todo lo que se viene", agregó.