Universitario consultaría por dos grandes jugadores este fin de mes: uno de Colombia y otro de Italia

A poco de enfrentarse a ADT en el Monumental por el Torneo Apertura de la Liga 1, Universitario de Deportes continúa moviéndose en el mercado de fichajes y tiene interés en contratar a 2 reconocidos jugadores de la selección peruana. El equipo comandado por Jorge Fossati estaría interesado en Luis Ramos y Gianluca Lapadula, quienes militan en el extranjero.

Además, se conoció una propuesta por Jesús Castillo la cual se podría cerrar en cualquier momento. Aunque en la carrera por el jugador también se sumaría Alianza Lima, peor ahora la circunstancias serían distintas, pues sería el propio jugador quien tendría la última decisión.

Gustavo Peralta: “Con el delantero de la ‘U’ hay que señalar una cosa”

“La U a fin de mes, va a volver a consulta por las únicas dos opciones que tiene (Luis) Ramos y (Gianluca) Lapadula”, fueron las palabras del periodista. Se espera que en los próximos días saber si Ayacucho FC baja sus pretensiones, a esto se le sumaria la decisión de América de Cali, sobre su decisión por fichar al jugador.

¿Gianluca Lapadula vestirá la camiseta de Universitario?

Con respecto a Gianluca Lapadula, el periodista señalo: “sigue siendo complicado por otros factores (familia, sus hijas y temas económicos), pero igual, como la ‘U’ tiene que hacer algunas consultas más, a fin de mes lo hará”, afirmo el comunicador.

Hinchas de la ‘U’ tuvieron diferentes reacciones

Mediante redes sociales, los comentarios de los hinchas fueron divididas. “Lapadula es caro y necesita operación porque su lesión es crónica. Si no se opera puede estar de para en cualquier momento”, “Lapadula no va a venir al Perú”, “Ramos de ley al menos puedes recuperar la inversión, Lapadula ya está viejo, se lesiona a cada rato y ya no es el mismo de antes”, fueron algunos de los comentarios.