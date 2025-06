¿A qué se dedican los jugadores del Auckland City?: el modesto equipo que fue goleado 10-0 por Bayern Múnich

El Auckland City, un equipo humilde de Nueva Zelanda compuesto por trabajadores, vendedores y estudiantes universitarios, fue protagonista de una de las derrotas más contundentes en el arranque del certamen: cayó 10-0 frente al poderoso Bayern Múnich. Su situación se complica aún más al integrar el denominado ‘grupo de la muerte’, donde también se encuentran el Benfica y Boca Juniors.

Paul Posa, quien dirige al equipo de forma interina ante la ausencia del entrenador principal, Albert Riera, explicó a 'The Sun' antes del debut: “Todos los jugadores tienen otros trabajos además de sus compromisos futbolísticos”, y añadió: “Tienen una dedicación extraordinaria al fútbol fuera de sus horas de trabajo”.

El técnico también comentó que “los jugadores han tenido que tomar vacaciones anuales en sus trabajos. Algunos no tuvieron tiempo de asistir tanto a la Liga de Campeones o como al Mundial de Clubes”.

¿A qué se dedican los jugadores del Auckland City?

El plantel está compuesto por perfiles variados: desde operadores de montacargas hasta profesores, pasando por agentes inmobiliarios, estudiantes y un gerente de almacén. El capitán, Mario Ilich, trabaja en el área de ventas de Coca-Cola y declaró al diario 'The Guardian': “He tomado todas mis vacaciones anuales para este viaje, así que no iré de vacaciones con mi pareja este año, eso es seguro”.

En un torneo que reparte mil millones de dólares en premios y que concentra la atención mediática en los gigantes europeos, la participación del Auckland City se destaca como una excepción. Ninguno de sus jugadores percibe salario por jugar al fútbol, y las leyes locales limitan a 150 dólares neozelandeses semanales —aproximadamente 90 dólares estadounidenses— los fondos destinados a cubrir gastos básicos, como el acceso a un gimnasio.

El día a día de estos futbolistas trata mucho del entorno profesional. Angus Kilkolly, delantero con una media de un gol cada dos partidos en más de 120 encuentros con el club, se desempeña como gerente de ventas en una empresa de herramientas eléctricas.

Sobre su rutina señaló: “Llego a la oficina a las 7.30, trabajo, entreno tres o cuatro veces por semana, llego a casa a las 21.00, me acuesto y otra vez desde el principio”. Para participar del torneo, solicitó un mes de licencia sin goce de sueldo: “No es fácil, son cuatro semanas. Pero como no tengo cuatro semanas de vacaciones anuales, me tomo unas sin sueldo”.

El arquero Conor Tracey trabaja en una ferretería. En defensa, Nikko Boxall es productor de seguros, mientras que su compañero Adam Mitchell se desempeña como agente inmobiliario.

Algunos de los jugadores tienen ocupaciones relacionadas con el deporte: Michael Den Heijer trabaja como entrenador personal y Gerard Garriga como técnico de divisiones inferiores. Dylan Manickum, por su parte, es ingeniero civil. Pese a sus distintas realidades laborales, todos intentan competir de igual a igual frente a figuras internacionales.

Ante el Bayern Múnich no fue posible. Ahora buscarán reivindicarse frente al Benfica de Ángel Di María el viernes 20 y ante el Boca Juniors dirigido por Miguel Ángel Russo el martes 24. Porque, aunque no cobren por soñar, lo siguen intentando.