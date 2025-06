En una conversación con el programa ‘Al Ángulo’, el volante peruano habló sin filtros sobre su presente futbolistico, pero sobre todo se refirió a la Selección Peruana, equipo al que aún se mantiene ligado emocionalmente. En esa misma línea, el jugador sorprendió al recordar y enviar un mensaje de respaldo a Juan Reynoso, extécnico de la ‘Bicolor’, en medio de las críticas que marcaron su gestión en las Eliminatorias.

“Es un tema difícil de hablar porque yo me considero ahí. Si bien el proceso no fue el mejor en esta Eliminatoria, creo que hay que mejorar muchas cosas en general. Los cambios han sido muy bruscos y creo que por ahí viene el tema. Yo en otro medio lo dije, me hubiera encantado que Reynoso siguiera en ese momento, que le tuvieran más paciencia y tiempo por la idea de juego. Tiene su carácter el cabezón, pero conmigo ha sido increíble”, señaló el futbolista de 33 años.

Como se recuerda, Christian Cueva disputó su último partido oficial vistiendo la camiseta blanquirroja en la Copa América 2024 ante Canadá, donde ingresó en el segundo tiempo y estuvo cerca de anotar el gol del empate.

Casi se retira del fútbol

En otro momento de la entrevista, Cueva confesó que en 2024 estuvo a punto de dejar el fútbol, tras atravesar una de las etapas más difíciles de su vida personal y profesional que comprometieron mucho en su futuro.

“El año pasado me pasó por la cabeza dejar el fútbol. Estuve en un momento en el que no sabía cuál era la dirección de mi vida, de lo que yo quería en mi carrera y en mi vida. Con todo eso que he pasado, hoy nuevamente la vida me sigue sonriendo y Dios me da esta oportunidad. Voy a aprovecharla y seré feliz con lo que Dios permita para el fútbol”, relató.

Su presente en Emelec

Finalmente, el popular ‘Aladino’, nuevo fichaje del equipo ecuatoriano, se refirió a cómo viene adaptándose en su nuevo club y a la importancia de recuperar sensaciones dentro del campo.

“Desde que llegué, he tenido la libertad para jugar y crear. Defensivamente, también me piden dar una mano. Creo que es importante por el mismo fútbol, que es de alto físico. Yo he ido agarrando el ritmo futbolístico en Cusco, en Cienciano, y la confianza, que era primordial para mí”, agregó.