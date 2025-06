El Mundial de Clubes 2025 está 'dando la hora' entre el público futbolero. Además de los partidazos que se vienen jugando en la fase de grupos del certamen, un aspecto que ha llamado la atención de los hinchas es la pegajosa canción elegida por la FIFA para promocionar el torneo, la cual ya se ha vuelto tema de conversación en las redes sociales.

El estribillo "Na-na-na-na-na", que suena antes de cada encuentro del Mundial, se ha quedado en la cabeza de los aficionados. Aunque muchos puedan pensar que el tema fue compuesto para la ocasión, lo cierto es que se trata de uno lanzado hace casi 30 años, que ha vuelto a cobrar popularidad a raíz de su vinculación con la competencia.

¿Cuál es la canción del Mundial de Clubes 2025?

La canción oficial de este Mundial de Clubes 2025 es 'Freed from Desire', de la cantante italiana Gala Rizzatto. En la década de los 90', esta pieza de la música dance europea se volvió todo un éxito en el Viejo Continente.

Aunque la letra tiene poco que ver con el deporte, la canción encontró su relación con el fútbol a partir del ingenio de hinchas ingleses, quienes la adaptaron para sus cánticos a favor (Will Grigg), así como en contra (Harry Maguire) de algunos jugadores.

En el 2022, los fanáticos de la selección inglesa la entonaron en Wembley, con motivo de la final de la Eurocopa Femenina, mientras que en los Juegos Olímpicos París 2024 sirvió como música de fondo en más de una ocasión, incluyendo las ceremonias de apertura y clausura. Ahora, en pleno 2025, su pegajoso estribillo vuelve a resonar en el plano internacional.

Letra de 'Freed from Desire', canción del Mundial de Clubes 2025

Letra en inglés

My love has got no money, he's got his strong beliefs

My love has got no power, he's got his strong beliefs

My love has got no fame, he's got his strong beliefs

My love has got no money, he's got his strong beliefs

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he's looking for

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he's looking for

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Letra en español

Mi amor no tiene dinero, tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene poder, tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene fama, tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene dinero, tiene sus fuertes creencias

Quieren más y más, la gente solo quiere más y más

Libertad y amor, eso es lo que él busca

Quieren más y más, la gente solo quiere más y más

Libertad y amor, eso es lo que él busca

Libre de deseo, mente y sentidos purificados

Libre de deseo, mente y sentidos purificados

Libre de deseo, mente y sentidos purificados

Libre de deseo

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na.