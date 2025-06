Lionel Messi marca su gol 68 y guía al Inter de Miami a vencer al Porto en el Mundial de Clubes: "Tenemos nuestra arma"

Messi fue pieza fundamental en el Miami vs Porto. Foto: Composición LR/ Archivo GLR/ AFP

Messi fue pieza fundamental en el Miami vs Porto. Foto: Composición LR/ Archivo GLR/ AFP

Tras el encuentro, Messi compartió su satisfacción por el rendimiento del equipo y la importancia de la victoria, especialmente después de un debut complicado en el torneo. El capitán argentino subrayó el esfuerzo colectivo y la solidez táctica que permitió al Inter Miami superar a un rival europeo de gran nivel.



El equipo de 'Las Garzas', que llegó al partido con la necesidad de ganar tras un empate en su debut, mostró un juego más suelto y confiado. Messi, con su característico liderazgo, destacó la evolución del equipo y su deseo de competir en el escenario internacional.

Miami se prepara para jugar contra el Palmeiras. Foto: AFP





Un golazo que marca la diferencia

El tanto que abrió camino a la victoria fue en definitiva prueba de la precisión y visión de juego de Messi: “Vi que el arquero estaba un poco más en el medio, no cubriendo tanto su palo, y aproveché el espacio que me dejó”. Este gol no solo fue importante para el resultado, sino que además fue prueba de que sabe decidir partidos en momentos claves.

El impacto de la victoria en el equipo

El goleador también reflexionó sobre el impacto que esta victoria tiene para el equipo y su proyección en el torneo. “ Se está viendo que queremos competir. Hoy jugamos contra un equipo muy bueno. El otro día, por ahí regalamos el primer tiempo, había nervios en muchos chicos jóvenes, era la primera vez que jugaban una competición tan especial”, afirmó. La confianza adquirida tras este triunfo es fundamental para enfrentar el próximo desafío contra un rival de gran renombre en el fútbol mundial.

Preparación para el próximo desafío

El siguiente choque que mantiene el Inter de Miami será contra Palmeiras, al que Messi considera "difícil" ya que, advierte, "Sabíamos que hoy éramos inferiores, pero que tenemos nuestra arma". Con esta mentalidad, el conjunto no se rinde en su historia en el Mundial de Clubes, recordando que pese a que no comenzaron con el pie derecho, tienen el hambre y la calidad para jugar a la altura.