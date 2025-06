Renato Tapia fue titular en el Perú vs Ecuador. Foto: composición LR/captura de Full Deporte/captura de Movistar Deportes

Renato Tapia fue titular en el Perú vs Ecuador. Foto: composición LR/captura de Full Deporte/captura de Movistar Deportes

Por la fecha 16 de las Eliminatorias 2026, Perú empató sin goles contra Ecuador y se quedó con posibilidades mínimas de poder clasificar a la siguiente Copa del Mundo. La Bicolor ha sumado solo 12 puntos en estas clasificatorias sudamericanas y, prácticamente, le dijo adiós una vez más al sueño mundialista. Tras el partido, Renato Tapia tuvo unas contundentes declaraciones en las que apunta contra la prensa y aseguró que los jugadores siempre ponen la cara a pesar de las decisiones que se ha tomado dentro de la Blanquirroja. Uno de los que cuestionó estas palabras fue Eddie Fleischman.

El presentador de TV criticó que el ahora jugador de Al-Wasl mencione que la prensa es consciente de lo que ha venido ocurriendo en la selección peruana, pero que no lo dicen.

"A ver, viene gente lesionada y ponen el pecho. Entonces, ¿por qué convoca lesionados? Así de fácil. ¿Cómo va a venir a la selección un lesionado? (...) ¿Cómo va a decir ‘ustedes lo saben pero no lo quieren decir. nosotros los que venimos de afuera somos los únicos que ponemos el pecho’? ¿Qué caraj*** se creyó? ¿A quién escucha que dice que la prensa no dice lo que sucede?", dijo en su programa streaming 'Full Deporte'.

Luego, señaló que es el propio Tapia quien no ha salido al frente a decir lo que sucede dentro de la selección peruana. Además, instó a que él, junto a otros referentes como Guerrero, Gallese y Carrillo cuestionen cómo se maneja las cosas en el balompié nacional.

"Son ellos los que se callan. Es Renato Tapia el que no quiere dar cara de qué es lo que vio en todo este tiempo, porque a él lo perjudicó la mentira de Lozano para la Copa América con el seguro que le ofreció y no le solucionó. Si los jugadores saben y dan la cara siempre, hablen. Hable André Carrillo, hable Paolo Guerrero, hable Pedro Gallese, digan el penoso y calamitoso estado del fútbol peruano. Díganlo, porque nosotros sí lo estamos diciendo y ustedes no", apuntó.

El mediocampista de 29 años fue titular en el once de Óscar Ibáñez para el encuentro ante la Tri en el Estadio Nacional y luego en el segundo tiempo fue cambiado por Pedro Aquino.

¿Qué dijo Renato Tapia tras el empate de Perú y Ecuador?

El popular 'Capitán del futuro' señaló que la selección peruana empezó tarde la Eliminatoria 2026 y contó que Óscar Ibáñez les devolvió la confianza en lo anímico. Además, indicó que son los futbolistas los que siempre ponen el pecho ante las malas decisiones de las autoridades.