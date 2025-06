Piero Quispe en la mira de club de Brasil tras incierto futuro en Pumas: descartó volver a Perú

El futuro de Piero Quispe en Pumas generó muchas interrogantes entre los sus aficionados. La prensa del país azteca señaló que el volante de la selección peruana habría perdido protagonismo en el equipo comandado por Efraín Juárez y buscarían prestarlo a otro club; sin embargo, esta versión no es del todo precisa.

El periodista Gustavo Peralta confirmó que el exjugador de Universitario de Deportes se encuentra realizando la pretemporada con el elenco felino. Además, descartó un posible retorno al fútbol peruano.

Piero Quispe en la mira de club brasileño

El comunicador remarcó que Pumas consideró a Piero Quispe en su pretemporada; no obstante, ante las pocas oportunidades que pueda tener en la siguiente temporada, no se descarta que pueda marcharse a otra escuadra. En medio de este panorama, se pudo conocer que un club de Brasil tiene en la mira al atacante de 23 años.

"Sobre Quispe, el representante señala que no hay plan para que vuelva al fútbol peruano. Entiendo que está firme en México haciendo la pretemporada con Pumas. No quieren que se vaya. No es que Pumas le ha dicho a Quispe que se tiene que ir porque no está en planes y lo vamos a prestar, no es verdad eso que salió en México", manifestó en la reciente edición del programa 'Hablemos de MAX'.

"También es cierto que, a partir de conocer que tendrá pocas oportunidades, hay clubes del extranjero que se acercaron a Quispe para ver posibilidades. Para que eso suceda, tendrían que negociar con Pumas y ver cómo hacer. Yo tengo entendido que hay un club de Brasil que está muy interesado en Quispe, pero hay que ver cómo avanza", añadió.

¿Cuál es el valor de Piero Quispe?

Piero Quise registró un aumento desde su fichaje por Pumas de México. El exjugador de Universitario de Deportes cuenta con un valor en el mercado de 2.5 millones de euros, según la reciente actualización del portal especializado Transfermarkt.