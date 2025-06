Canelo luce lujoso reloj durante torneo de golf y revela su millonario valor: solo hay 25 unidades

Durante la cuarta edición de su torneo benéfico No Golf No Life, celebrada en la Ciudad de México, Saúl 'Canelo' Álvarez no solo demostró su compromiso con los jóvenes y niños de bajos recursos que se inician en el golf, sino que también acaparó la atención con un llamativo accesorio de lujo. El campeón indiscutido de peso supermediano lució un exclusivo reloj que generó preguntas e interés tanto del público como de la prensa especializada en box y estilo de vida.

En un ambiente relajado, pero lleno de figuras destacadas del deporte, como Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el tapatío compartió su opinión sobre distintos temas, desde el desarrollo del golf en México hasta su futuro en el ring. Sin embargo, fue el reloj de Canelo el que se robó gran parte de las miradas durante la jornada.

¿En cuánto está valorizado el reloj que lució Canelo en evento de golf?

Tras concluir la conferencia de prensa previa al inicio del torneo, Canelo Álvarez fue abordado por medios que, además de consultarle sobre su presente boxístico, le pidieron mostrar el reloj que portaba en su muñeca izquierda. El púgil respondió: “Se llama Evil Eye de Richard Mille. Este lo compré en 2017”.

Este modelo exclusivo, el RM 26-02 Evil Eye, fabricado por la reconocida casa suiza Richard Mille, posee un valor estimado de 1.5 millones de dólares en el mercado actual. La pieza es una edición limitada de apenas 25 unidades en todo el mundo, lo que incrementa su rareza y atractivo entre coleccionistas de lujo.

El diseño del Evil Eye se inspira en la simbología de protección contra las malas energías y destaca por su minucioso trabajo artesanal en oro rojo y esmalte, una firma distintiva de la marca. Richard Mille es conocida por su asociación con atletas de alto perfil y por integrar tecnología de punta con arte tradicional en relojería.

¿Cuándo será la pelea entre Canelo y Crawford?

La esperada pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence 'Bud' Crawford está programada para el sábado 13 de septiembre de 2025, en Las Vegas, Nevada. Aunque inicialmente se había anunciado para el 12 de septiembre en el Allegiant Stadium, la fecha fue modificada para evitar coincidir con otros eventos deportivos importantes.

¿Cuándo se retirará Canelo Álvarez?

Durante la cuarta edición de su torneo de golf No Golf No Life, Canelo Álvarez habló abiertamente con los medios y confirmó que su retiro está previsto para cuando cumpla 37 años. En sus palabras, "Mi cuerpo está bien. Obviamente, puedo seguir peleando varios años más, pero uno tiene que ser consciente también de las cosas. Siempre he dicho que a los 37 años es la edad correcta para retirarme y no que el boxeo me retire, esa es la idea."