El pasado domingo 8 de junio, Portugal se coronó campeón de la UEFA Nations League tras vencer por penales a España, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos y el tiempon extra. De esta forma, los lusos levantaron el tercer trofeo de su historia de la mano de Cristiano Ronaldo. El astro porugués se había hecho presente en el campo tras anotar el empate parcial. La expectativa para esta final era alta debido al gran presente de Lamine Yamal y la Roja. No obstante, tras el partido, la 'joya' del Barcelona fue cuestionada debido a algunas actitudes que tuvo.

Cuando Cristiano Ronaldo saludó a Lamine Yamal, el atacante de 17 años le extendió la mano, pero no lo miró. Además, no se quedó a mirar la celebración de Portugal, como sí lo hizo el resto de sus compañeros y la delegación española, y se fue mientras se quitaba la medalla en el trayecto. Esto generó polémica y uno de los que se pronunció al respecto fue Mr. Peet.

Mr. Peet apuntó contra Lamine Yamal tras perder ante Cristiano Ronaldo

Peter Arévalo cuestionó que se compare actualmente al futbolista del Barcelona con una leyenda como Pelé. Asimismo, aseguró que Lamine Yamal es "soberbio" y "patán", y que el deporte siempre suele educar a los futbolistas.

"Yo no quería que campeone Yamal, ya lo he dicho mil veces, porque es un tipo soberbio, es un patán. Ya había gente que decía que era mejor que Pelé, que Lamine es mejor que Pelé, estamos hasta las web***. El deportes en cualquier nivel, así no llegues a primera división, te educa, te hace entender que hay mejores que tú", dijo el comentarista deportivo en uno de sus programas de YouTube.

Además, el comunicador indicó que el talentoso jugador del Barza aún no reconoce que hay otros futbolistas que lo pueden superar y lo criticó por su actitud cuando Cristiano Ronaldo le dio la mano.

"Para que tú puedas superarlo a él tienes que ganarte a ti mismo y él todavía no se gana a sí mismo, todavía no acepta que hay jugadores que le pueden ganar, no acepta todavía. Te está dando la mano Cristiano Ronaldo, te ganó, dale la mano, qué vas a hacer. Pero saben por qué es, porque él es Barcelona y Cristiano es Real Madrid, él lo ha tomado así. Cristiano Ronaldo le gana una final generacional, como para decir: 'Hey, muchacho, tú eres crack, pero todavía no estás a mi altura'", sentenció.