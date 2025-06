El Chile - Argentina no será un partido más en la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Este cotejo puede ser determinante para el futuro de Ricardo Gareca en el banquillo, pues si no logra imponerse ante la Albiceleste y sumar en su visita a Bolivia quedará prácticamente sin chances de llegar al Mundial.

En la conferencia de prensa previo al cruce frente a los de Lionel Scaloni, el popular 'Tigre' fue consultado por las recientes declaraciones de Pablo Milad, presidente de la ANFP de Chile.

Gareca admite cláusula con Chile ante posible eliminación

El mandamás del balompié sureño indicó que existe una cláusula para resolver el contrato en caso no se logre la clasificación. En ese sentido, Gareca remarcó que todavía hay que esperar los resultados contra Argentina y Bolivia por la fecha doble de junio de las Eliminatorias.

"No está raro lo que dice el presidente, en el contrato dice eso. No fue un impedimento antes porque yo soy un tipo abierto que entiende cualquier situación y no va a complicar nada, jamás lo he hecho", manifestó en conferencia de prensa.

"Está en lo cierto, en lo que dice. Si no me va bien y matemáticamente no hay posibilidades, los dirigentes pueden tomar la decisión que quieran. Si la toman, están en su derecho; y si me respaldan, voy a cumplir mi contrato hasta el final de las Eliminatorias. Eso se verá una vez que terminen estas 2 fechas. Hay que esperar"agregó.

¿Cuándo juegan Chile vs Argentina por las Eliminatorias?

El Chile vs Argentina, por la fecha 15 de las Eliminatorias 2026, está programado para jugarse este jueves 5 de junio desde las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora chilena y argentina).

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026: ¿cómo va Chile y Argentina?

La selección argentina ya aseguró su presencial en el Mundial 2026, mientras que Chile se encuentra al borde de la eliminación.